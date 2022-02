Donatella Rettore intona canzone Sanremo 2022/ Video: terrore su volto Ditonellapiaga

Promette scintille la coppia Donatella Rettore-Ditonellapiaga. E per la più giovane delle cantanti, all’immediata vigilia del Festival di Sanremo 2022 cui prenderanno parte come concorrenti, si può dire che un “dito nella piaga” vi sia stato eccome! Colpa – o merito, fate un po’ voi, dell’irrefrenabile esuberanza della collega, che ieri a “La Vita in diretta” non si è trattenuta e ha iniziato ad intonare alcuni secondi del brano “Chimica“. Come tutti sanno, il regolamento del Festival di Sanremo 2022 prevede che i brani portati sul palco dell’Ariston siano completamente inediti, salvo la squalifica dal concorso. Qualche settimana fa il direttore artistico Amadeus “graziò” Gianni Morandi, che erroneamente aveva postato sui social un video in cui si sentiva in sottofondo la sua canzone. Perdonerà anche Donatella Rettore e Ditonellapiaga?

Ditonellapiaga e Donatella Rettore con “Chimica" a Sanremo 2022/ Significato e l'attacco alle “Suore cattive”

Donatella Rettore intona canzone Sanremo

C’è da dire che lo “sgarro” della Rettore è durato appena un paio di secondi. La cantante di “Kobra” si è evidentemente lasciata andare all’entusiasmo per le parole pronunciate dal giornalista Andrea Laffranchi, che ha parlato della canzone, citando le parole del ritornello: “È un pezzo che ti aggancia subito, con quel ritornello “Chimica, Chimica, Chimica” fa subito chimica!”. Prontamente richiamato all’ordine, Laffranchi si è giustificato: “Non l’ho cantato, ho detto le parole, le parole sono ovunque, si possono dire!”. Peccato che a quel punto ad infrangere le regole c’abbia la stessa Donatella Rettore, intonando un verso della canzone: “E non mi importa delle suore!”. Il terrore si è palesato sul volto di Ditonellapiaga, che ha immediatamente fatto segno alla compagna d’avventura di fermarsi. La loro performance è in programma domani, mercoledì 1 febbraio 2022, chissà se Amadeus chiuderà un occhio…

Donatella Rettore e Ditonellapiaga/ "Noi, le più spudorate di Sanremo 2022"

Rettore che chiama Alba Parietti “Mara” e accenna mezzo nanosecondo della sua canzone in gara.

Iniziamo col botto.#Sanremo2022 #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/chYPrsPXUK — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 31, 2022

