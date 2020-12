Donato, fidanzato Vittoria Schisano/ “Mi ha conquistata con la dolcezza e la forza..”

Donato è l’uomo che da quattro anni condivide la propria vita con Vittoria Schisano, l’attrice concorrente di Ballando con le stelle 2020 che oggi, venerdì 11 dicembre, sarà ospite del programma di Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno“, in onda alle 14 su Raiuno. Davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci, Vittoria Schisano ha parlato tantissimo della propria vita privata, ma è ai microfoni di Domenica In che la Schisano ha parlato d’amore svelando di vivere una bellissima storia con Donato, l’uomo che sogna di sposare con l’abito bianco. Bellissima e innamorata, l’attrice, a Mara Venier, ha svelato alcuni dettagli del compagno che l’ha conquistata con dolcezza e con la forza tipica degli uomini del sud, ma chi è Donato? Vittoria Schisano racconterà qualche dettaglio in più a Serena Bortone?

VITTORIA SCHISANO E L’AMORE CON DONATO

Dopo la nascita di Vittoria Schisano che ha preso il posto di Donato, l’attrice è riuscita ad aprire il proprio cuore all’amore grazie a Donato, l’uomo con cui è fidanzata da quattro anni e dal quale spera di ricevere presto una proposta di matrimonio sognando di sposarsi con l’abito bianco. Una confessione arrivata a Domenica In e che ha spinto Mara Venier a rivolgere un appello a Donato affinchè chieda presto a Vittoria di sposarlo. La propsta sarà arrivata negli scorsi giorni? In attesa di ricevere il fatidico anello dal fidanzato, la Schisano, a Mara Venier, ha dichiarato: “È un uomo meraviglioso, quando l’ho conosciuto ero diffidente, neanche li guardavo gli uomini, e mi ha conquistato con dolcezza e quella forza del sud”. Ai microfoni di Serena Bortone racconterà qualche dettaglio in più?



