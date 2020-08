Donna 85enne aggredita da un rom per 40 euro/ Video Stesa con una gomitata in faccia

Un increscioso episodio di cronaca giunge direttamente dalla Spagna, con particolare riferimento alla città di Valencia, dove, intorno alle 14 di martedì 18 agosto 2020, una donna 85enne è stata rapinata da un ladro nell’androne di casa, che, dopo una breve colluttazione, ha rifilato una gomitata in pieno volto alla signora, facendola rovinosamente cadere a terra. A riprendere la scena sono state le telecamere a circuito chiuso installate nell’ingresso del palazzo condominiale: il filmato mostra il rapinatore mentre tenta di rubare denaro dall’interno della borsa della vittima, alla quale la pensionata si aggrappa con determinazione, cercando di togliergliela dalle mani. Però, invece di lasciarla andare, il 34enne originario della Romania in un primo momento rifila uno spintone all’anziana, facendola finire contro il muro e, successivamente, decide di infliggerle una punizione ancora più dolorosa, colpendole in faccia, sottraendole la borsa e fuggendo a gambe levate dall’area dell’aggressione.

85ENNE AGGREDITA DA ROM CON UNA GOMITATA: LADRO ARRESTATO