Donna accoltella ex amante e sua moglie per gelosia/ Arma infilzata nello stomaco

Donna accoltella ex amante e sua moglie per gelosia: arrestata

E’ stata identificata ed arrestata la donna che lo scorso 31 luglio ha accoltellato il suo ex amante con il quale aveva avuto una relazione e la moglie di lui. I fatti, come rammenta l’Agi, si erano consumati in un parcheggio di viale Kennedy a Catania. Ismaela Payano Pichardo, questo il nome della donna, è una dominicana di 37 anni per la quale sono scattate le manette dopo la cattura da parte degli agenti della sezione Reati contro la persona della squadra mobile della questura.

La donna dovrà ora rispondere alle accuse di porto abusivo di arma da taglio e di duplice tentato omicidio nei confronti della coppia – marito e moglie connazionali dell’indagata – nei confronti dei quali sarebbe stata mossa ad agire a causa di una folle gelosia. Secondo le ricostruzioni, la 37enne dopo un acceso diverbio avrebbe prima colpito la moglie del suo ex, quindi l’uomo con un coltello a serramanico.

Donna accoltella ex amante e sua moglie: la ricostruzione

A meno di un mese dal tentativo di duplice omicidio segnalato a Catania, nei pressi di un locale cittadino, la polizia sarebbe riuscita a individuare la presunta responsabile ed a ricostruire le tappe del caso che si sarebbe potuto concludere in maniera tragica per la coppia. Secondo gli inquirenti, Ismaela Payano Pichardo avrebbe prima colpito la sua ‘rivale in amore’, trafiggendola al torace con un coltello a serramanico.

Sarebbe stato poi il turno del suo ex amante che dopo averlo pugnalato l’indagata avrebbe lasciato infilzata l’arma nello stomaco, come raccontato dalla stessa vittima. Stando a quanto emerso dalle accuse, l’arrestata sarebbe “l’autrice dell’aggressione con un’arma bianca, compiuta con modalità tali da apparire inequivocabilmente finalizzata a cagionare la morte delle vittime, per il risentimento in lei scatenato dalla fine della sua relazione e dalla sopravvenuta riconciliazione tra i coniugi”. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.

