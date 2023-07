Donna incinta morta in uno scontro con un alligatore: investito con il pick-up/ Anche il bimbo è deceduto

Una donna incinta è morta in uno scontro con un alligatore. Contrariamente a quanto si possa pensare, la dinamica non è quella di un’aggressione vera e propria: Gabrielle, infatti, è rimasta uccisa in un incidente automobilistico nel quale si è scontrata proprio con il rettile. In alcuni Stati americani, non è raro trovarli anche nei pressi della propria casa o per strada, come successo alla sfortunata mamma che a soli 33 anni ha perso la vita, con il bambino che portava in grembo. La storia arriva dal Texas: la donna era alla guida di un pick-up quando ha colpito un alligatore di 4 metri per strada.

Gabrielle Breaux stava tornando dal Texas a casa sua a New Iberia, in Louisiana, quando nelle prime ore di domenica mattina si è vista attraversare un alligatore per la strada: il suo pick-up non ha potuto far nulla per impedire lo scontro: così la donna è uscita fuori strada. In auto con lei c’erano anche il padre Gregory Gerard, 58 anni, e i suoi tre figli di 13, 11 e 6 anni. Breaux, incinta di sette mesi, e il bambino che portava in grembo, sono morti a causa dell’incidente.

L’auto è finita fuori strada

Il sergente Rob Mallory del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas ha spiegato che l’auto di Gabrielle Breaux “ha colpito un alligatore che stava attraversando la carreggiata”. L’animale è morto, l’auto è uscita di strada e si è ribaltata: tutte le persone nel veicolo sono state portate in ospedale. La donna incinta è stata trasportata al DeTar Hospital di Victoria, a 65 chilometri dal luogo dell’incidente, dove è deceduta. Il personale dell’ospedale ha cercato di salvare il figlio non ancora nato, senza riuscirci.

Rena Hebert, madre di Breaux, ha confermato la notizia: “Mia figlia Gabrielle stava tornando dal Texas con suo padre e i suoi 3 figli e ha colpito un enorme alligatore sulla strada facendo ribaltare il pick-up più volte. La mia bellissima Gabbi e il suo bambino non ce l’hanno fatta. Gli altri figli hanno riportato ferite non gravi, ma hanno gravi tagli, punti di sutura e gonfiore” ha scritto ancora la donna, disperata. Jared Lewis, guardiacaccia della contea di Victoria, ha spiegato che gli alligatori possono attraversare la strada o addirittura centri urbani quando sono alla ricerca di specchi d’acqua.











