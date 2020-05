Donna nuda passa alle spalle del giornalista “Non è la fidanzata”/ Gaffe in diretta!

Pubblicità

La questione dei collegamenti da casa sta scatenando più di qualche polemica. Tantissime le gaffe delle ultime settimane: da chi è stato scoperto in mutande, a chi invece in finto fermo immagine. L’ultima eclatante gaffe arriva però dalla Spagna. Protagonista è il popolare conduttore e giornalista spagnolo, il 41enne Alfonso Merlos. Ma cosa è accaduto? Durante un collegamento in diretta da casa sua per parlare dell’emergenza in Spagna del coronavirus, molti telespettatori si sono accorti di un dettaglio molto particolare. Quasi al termine del suo collegamento, alle spalle del giornalista è apparsa una ragazza seminuda, con un vassoio in mano. Inizialmente si è creduto si trattasse della fidanzata, l’ex concorrente del Grande Fratello spagnolo Marta Lopez, ma uno sguardo più attento ha poi compreso che non si trattava di lei.

Pubblicità

Alfonso Merlos, il giornalista chiarisce la gaffe fatta in diretta

La risposta alla domanda che tutti si sono posti è arrivata poco dopo: chi è la ragazza nuda apparsa alle spalle di Alfonso Merlos? Si tratta della collega 27enne Alexia Rivas. Inutile dire che la clip è diventata virale in poche ore. Inizialmente il giornalista ha deciso di non esporsi su quanto accaduto, poi di fronte al caos scatenatosi ha voluto fare un chiarimento. “Non sono più fidanzato con Marta – ha confessato a Web 24 News -. Al momento non voglio rilasciare ulteriori dichiarazioni, né chiarire la situazione, perché quello che avete visto non corrisponde a realtà”, ha chiuso, lasciando dunque ancora qualche dubbio su tutta la vicenda.





© RIPRODUZIONE RISERVATA