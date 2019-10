Donna perde memoria durante il parto/ Marito scrive libro di ricordi e la riconquista

Una donna perde la memoria con il parto: il marito pensa che l’unico modo per restituire alla sua compagna di vita e madre di suo figlio il loro bagaglio di ricordi ed emozioni è quello di scrivere un libro che tenga insieme tutto ciò che sono stati. Sembra quasi la trama di un film, ma quella di Camre Curto, 31 anni, di Fenton, nel Michigan, e di suo marito Steve è una storia vera. La donna ha perso la memoria a breve e lungo termine in seguito all’ictus che l’ha colpita nel giorno in cui ha dato alla luce il suo bimbo, Gavin, che ora ha sette anni, a causa di una condizione nota come eclampsia al quale si è aggiunta una crisi epilettica. Steve non si è arreso a quella condizione, per questo ha deciso di scrivere un libro, il cui titolo è “But I Know I Love You”, in italiano “Ma so che ti amo”, che ha auto-pubblicato il mese scorso in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio.

DONNA PERDE MEMORIA CON IL PARTO: MARITO SCRIVE LIBRO DI RICORDI E LA RICONQUISTA

Dei dieci anni di relazione insieme al marito Steve, Camre Curto non ricordava assolutamente nulla: l’uomo con cui aveva vissuto il primo appuntamento, il primo bacio, il matrimonio e poi la nascita di un figlio rappresentava per lei un perfetto sconosciuto. Dopo essere tornata a casa, però, con l’aiuto di una terapista occupazionale che ha lavorato con lei per anni, Camre è riuscita a poco a poco a ritornare sé stessa. Il cuore ha avuto la meglio sulla mente, come ha avuto modo di raccontare il marito Steve durante un’intervista a “Good Morning America”:”Eravamo seduti sul divano e lei mi ha detto: non so chi sei ma so che ti amo”. La differenza rispetto ad un film? Principalmente che non è stato tutto rose e fiori: Camre per esempio ha dovuto fare i conti con l’improvvisa consapevolezza di aver perso la memoria o con l’epilessia di cui ha continuato a soffrire. Ma dopo anni di battaglia adesso Camre riconosce il marito e il figlio Gavin e insieme sono una famiglia:”Mi piace molto leggere il libro dedicato alla nostra storia – ha spiegato – ma in questo momento tutto ciò porta con sé anche un po’ di sentimenti contrastanti. A volte è difficile, perché mi mostra tutto quello che abbiamo passato e che non ho dentro di me”.

