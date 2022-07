Donna trovata impiccata a Lanciano/ Si indaga sul marito “geloso e violento”: fermato

Potremmo essere davanti all’ennesimo caso di femminicidio, ma a stabilirlo ci penseranno le indagini. A Chieti un uomo è stato posto in stato di fermo dopo che il corpo della moglie, Annamaria D’Eliseo, è stato trovato in garage senza vita. La 60enne, che di mestiere faceva la collaboratrice scolastica, è stata trovata impiccata nel garage della sua villetta a Lanciano, in provincia di Chieti. Il dramma è avvenuto venerdì dopo l’ora di pranzo e immediatamente gli occhi sono stati puntati sul marito, ritenuto “geloso e violento” dai conoscenti della coppia.

A dare l’allarme, come rivela Rai News, era stato proprio il marito, un 70enne pensionato che in passato era stato Vigile del fuoco. Gli inquirenti hanno emesso uno stato di fermo nei confronti del marito e indagano ora su due piste differenti: omicidio o istigazione al suicidio. L’uomo è stato ascoltato in caserma dai carabinieri. Lui stesso ha confermato che c’erano molti problemi nel rapporto di coppia. L’autopsia sul corpo di Annamaria D’Eliseo sarà eseguita nelle prossime ore nell’ospedale di Chieti.

Il marito indagato dai carabinieri

Il corpo della donna è stato trovato nel garage, anche adibito a cantina, della propria abitazione, alle 13.10 di ieri, venerdì 15 luglio. La donna è stata ritrovata impiccata: a dare l’allarme è stato proprio il marito, Aldo Rodolfo di Nunzio. Il 70enne avrebbe riferito ai carabinieri, nella telefonata, che la moglie si sarebbe tolta la vita. La sua versione, comunque, non ha convinto gli inquirenti. Nell’immediato sono partite le indagini a carico dell’uomo.

La donna, descritta dai conoscenti come umile e di carattere mite, sarebbe stata vittima del marito. Sembra che per anni Annamaria abbia sopportato il marito geloso e violento. L’uomo è stato portato in caserma subito dopo il prelevamento del corpo e contro di lui sono state formalizzate le prime accuse. Pare che nella coppia i rapporti fossero pessimi. Questo e le giustificazioni dell’uomo hanno portato il pm ad aprire un’inchiesta per verificare se la donne 60enne sia stata uccisa oppure istigata a suicidarsi. Il marito è formalmente indagato dai carabinieri.

