Gene Angelina Jolie, invalidità per mastectomia preventiva riconosciuta/ Inps dice sì

L’invalidità per mastectomia preventiva è stata riconosciuta con il Gene Angelina Jolie che è diventato ormai noto a tutti. L’Inps ha deciso di riconoscere questa patologia legata alle mutazioni brca1 e brca2 che possono portare a tumore alle ovaie e al seno. Si tratta di una rivoluzione importante perché fino al 2013 questo non era noto agli addetti ai lavori quando fu l’attrice americana a sottoporsi a intervento preventivo con il rischio appunto dell’insorgere di un tumore. Il 13 febbraio scorso è stato l’Inps ad emanare una comunicazione a tutte le commissioni con le firme del coordinatore generale medico legale Massimo Piccioni e il suo vice Onofrio De Lucia. Si tratta di un’azione congiunta che ha messo insieme sullo stesso tavolo tra Inps, associazione aBRCAdaBRA che è nata per rappresentare bisogni di persone che sono portatrici di mutazioni Brca e la Favo (Federazione italiana associazioni di volontariato oncologico).

Gene Angelina Jolie, invalidità per mastectomia preventiva riconosciuta: parla Elisabetta Iannelli

Il segretario generale del Favo Elisabetta Iannelli ha parlato del Gene AngelinaJolie con l’Inps che ha riconosciuto l’invalidità per mastectomia preventiva. Questa ha specificato: “Le indicazioni date dall’Inps per una corretta valutazione della disabilità anche per quelle persone sane portatrici di rischio genetico che vanno ad affrontare degli interventi terapeutici non di poco conto e costituisce una vera e propria apertura di orizzonti. In futuro questo riguarderà anche altri rischi di malattia diagnosticati prima dell’insorgenza“. Angelina Jolie parlò al New York Times per raccontare che si era sottoposta a una duplice mastectomia per cercare di prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. Aveva ereditato la mutazione del gene Brca1 che esponeva l’attrice all’87% di rischio di sviluppare un futuro tumore. Erano morte della stessa malattia la nonna, la zia e la madre.

