Donnamaria offende Antonino e attacca Sonia Bruganelli/ “Uno che si scop* mezza casa è l’uomo perfetto?”

Donnamaria contro Sonia Bruganelli, scontro per Antonella e Antonino

Ennesimo scontro tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Protesta il gieffino quando, nel momento dei saluti ad Antonella Fiordelisi – che potevano essere definitivi a causa del televoto – viene mandato in onda un filmato in cui parla male della sua fidanzata. “Trovo poco carino mandare in onda questa clip in un momento in cui rischio di non vederla più”, ha tuonato Donnamaria, continuando: “Sono stufo di sentire queste sciocchezze, mi sembra eccessivo sentire che lei ha sopportato fin troppo, se vuole dire queste cazz*te le può dire davanti a te Alfonso, ma non con me. Posso andare per favore Alfonso?”

A pungere l’infastidito Edoardo è stata ancora una volta Sonia Bruganelli. Dopo aver accusato il gieffino di non saper gestire Antonella – “Non capisco il motivo per cui non si concentri sul rapporto con lei a prescindere, non sei in grado di gestirla, perchè invece di tranquillizzare una bambina che dici di amare, senti la necessità di dire a noi che Micol non .. ditevelo tra di voi”, gli ha detto – ha preso le difese di Antonino Spinalbese. Questo è bastato per far infuriare ulteriormente Edoardo che, dopo un veloce battibecco con l’opinionista, ha lasciato la mistery, scappando in giardino furioso e sbottando contro Spinalbese: “Uno che si scop* mezza casa, è l’uomo perfetto, bene così!”.

