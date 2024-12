Federica Pellegrini non si trattiene più dopo quanto successo con Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2024. Dopo l’abbandono del ballerino e il successivo infortunio del sostituto Samuel Peron, la campionessa ha svelato come si è sentita durante i primi due mesi nel programma con il fidanzato di Sonia Bruganelli e le sue parole sono state completamente inaspettate. “Per due mesi non mi sono affatto divertita” ha confessato Federica Pellegrini che si è detta delusa dal percorso con Angelo Madonia.

Federica Pellegrini sbotta su Ceccon: “Mi sminuisce”/ "Magnini? Niente pace, ci siamo massacrati"

In tutto questo si parla ancora della coppia Bruganelli-Madonia e del grande punto di domanda sulla rottura della loro storia d’amore. Negli ultimi giorni sembra infatti che il rapporto si sia freddato anche in seguito al percorso turbolento in quel di Ballando con le Stelle 2024. Peraltro, durante il programma Federica Pellegrini non ha mai voluto dare manforte ai giudici del talent non raccogliendo le provocazioni di Selvaggia Lucarelli che non ha mai deposto l’ascia di guerra nemmeno nei confronti di Angelo Madonia.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli in crisi?/ "Tra di loro potrebbe spuntare ancora Paolo Bonolis"

Ballando con le Stelle 2024

“Io sono stata zitta, quella roba lì ti mangia. Me ne tiro fuori” ha spiegato Federica Pellegrini che in quel periodo si è sentita una vera e propria macchina da gossip. E lei, campionessa italiana che è sempre stata lontano dai pettegolezzi e ha sempre difeso tanto la sua privacy non si è fatta inglobare nelle vicende di Ballando con le Stelle 2024: “Per due mesi non mi sono affatto divertita. “Ballando” è un percorso che va ben oltre la competizione: dopo nove mesi sempre con mia figlia è stata un’opportunità di stacco“.

Così ha descritto Federica Pellegrini il suo percorso con Angelo Madonia. Ma del resto era piuttosto evidente che tra i due non ci fosse sintonia. Nelle altre coppie, invece, si è formato un bel rapporto e tra la campionessa e il ballerino mancava quella scintilla che invece abbiamo visto con Barbareschi o con Anna Lou. “Sono soddisfatta della mia reazione”, ha continuato Federica Pellegrini, “e, con la produzione, si era già risolta la situazione, poi lui ha insistito e loro hanno preferito estrometterlo. Non me lo hanno nemmeno detto“. Vicino a lei adesso è arrivato Pasquale La Rocca, altro amatissimo professionista e figura storica del programma. Sarà un po’ più fortunata?

Ballando con le stelle 2024, Ivan Zazzaroni rivela il possibile vincitore/ "Bianca Guaccero o un'altra donna"