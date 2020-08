Dopo il Covid #quellicheripartono/ Video talk “L’io in azione: lavoro e solidarietà”

L’ultima puntata del talk show live “Dopo il Covid #quellicheripartono” vede una puntata da un lato dedicata al tema fondamentale del lavoro e della solidarietà nel pieno della pandemia, dall’altro ha rappresentato un bilancio di chiusura alla 41esima edizione del Meeting di Rimini, sbirciando già al prossimo anno quando il nuovo titolo scelto per la kermesse numero 42 sarà “Il coraggio di dire io”. Il talk Show Live a cura di Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con ASviS, CDP – Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Symbola ha visto in questa sesta e ultima puntata gli interventi di: Giovanni Arletti, Vice presidente di Confindustria Modena e Presidente del Gruppo Chimar; Fausto Bertinotti, Politico; Stanislao Di Piazza, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Massimo Folador, Professore di Business Ethics e sviluppo sostenibile presso la LIUC-Università Cattaneo; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; Mauro Prina, manager della Silicon Valley; Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità Generali Italia e Global Business Lines; Andrea Toselli, Amministratore Delegato PWC. Come sempre al timone, con in studio il Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini, Massimo Bernardini e Enrico Castelli.

ULTIMO TALK SHOW DAL MEETING DI RIMINI