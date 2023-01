Dora Fabbro, chi è la prima moglie Carlo Alberto dalla Chiesa/ “Morì perché aveva paura”

Dora Fabbro ‘Doretta’, la prima moglie di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Dora Fabbro è stata la prima moglie di Carlo Alberto dalla Chiesa. Morì poco più che cinquantenne a causa di un infarto che la strappò all’amato generale. Per chi le era vicino fu davvero un brutto colpo da digerire, nessuno infatti si aspettava un simile stravolgimento. Dora Fabbro e Carlo Alberto si erano conosciuti da giovanissimi a Bari, dove il generale si trovava assieme al papà, all’epoca alla guida della locale Legione Carabinieri. I due diventarono marito e moglie nel 1946. Non passò molto tempo dalla nascita della prima figlia Rita, oggi amata conduttrice televisiva di Mediaset. Nel 1949, invece, arrivò il figlio Nando; tre anni dopo Susanna.

La scomparsa di Dora Fabbro, naturalmente, sconvolse drasticamente la vita della famiglia Dalla Chiesa, specialmente quella di Rita che non ha mai perso occasione per ricordarla. In uno dei suoi passaggi in tv sul tema, aveva detto: “Il senso dello Stato che papà si portava dentro è costato il cuore di mia mamma, che a 52 anni morì per la paura. Stava davanti alla tv tutte le sere per sentire le notizie su papà. Per me è stato uno choc vero. Ciò che è successo a papà ce lo si poteva aspettare, mamma no”.

Quando si parla del rapporto tra Carlo Alberto dalla Chiesa e la sua prima moglie Dora, la figlia Rita dalla Chiesa trattiene a stento le emozioni. La famosa conduttrice, in diverse occasioni, ha parlato anche del rapporto saldo e amorevole che i genitori avevano instaurato e coltivato nel tempo, con impegno e dedizione. A proposito della sua morte, Rita dalla Chiesa condivide ancora oggi ricordi molto toccanti: “La sentii alle due e stava bene, poi non l’ho più sentita. Sono partita di corsa per Torino, a ogni autogrill mi fermavo per chiamare a casa ma mi rispondeva sempre un ufficiale dei Carabinieri, che mi diceva che il medico la stava visitando”.

Alla fine, purtroppo, l’infarto ebbe la meglio sulla madre Dora: “Credevo di trovarla via al mio ritorno”, ha spiegato Rita “ma non vuoi mai accettare le cose che possono accadere”. “Quando sono arrivata – ha continuato la Dalla Chiesa – ho scoperto che era morta. Mio papà le diceva: ‘Doretta, è la prima volta che ti chiamo e non mi rispondi’. Dopo che lei se n’era andata, lui le scriveva un diario tutte le sere”.











