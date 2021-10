Dora Lagreca, caduta dal 4° piano dopo lite col fidanzato/ Potenza, indagini su morte

La morte di Dora Lagreca, giovane di trent’anni precipitata dal quarto piano a Potenza alle 2.30 di sabato scorso dopo una lite animata con il fidanzato, è ancora avvolta nel mistero. L’assistente scolastica, nativa di Arenabianca, frazione appartenente al Comune di Montesano della Morcellina (Salerno), è caduta nel vuoto per dodici metri dalla sua mansarda di via Di Giura, sbattendo prima la testa contro un’antenna parabolica e atterrando poi sul prato del cortile del palazzo. Il suo decesso è sopraggiunto a due ore di distanza dall’accaduto, presso l’ospedale San Carlo.

Come riporta il “Corriere della Sera”, il compagno della ragazza ha raccontato ai carabinieri, diretti dal capitano Alberto Calabria, i motivi connessi alla furibonda discussione avvenuta tra i due, aggiungendo che, a un certo punto, lei avrebbe minacciato di buttarsi giù. L’uomo non è indagato e ha riferito, nel corso dell’interrogatorio di cinque ore al quale è stato sottoposto, di avere provato ad afferrare Dora proprio mentre questa stava scavalcando la ringhiera del terrazzino della mansarda, senza tuttavia riuscire a salvarla.

MORTE DORA LAGRECA, LA PROCURA: “AL MOMENTO NON È IL CASO DI FARE ALCUNA IPOTESI”

A quel punto, in base alla ricostruzione dei fatti eseguita dal “Corriere”, il ragazzo avrebbe assistito inerme e terrorizzato alla caduta di Dora Lagreca e si sarebbe fiondato per le scale, a piedi nudi, per provare a soccorrerla. Ha quindi chiamato i soccorritori del 118, che, nonostante gli sforzi profusi, non sono riusciti a strapparla alla morte. Francesco Curcio, capo della procura di Potenza, ricorda come le indagini siano attualmente in corso e, di conseguenza, “non è il caso di fare alcuna ipotesi. Stiamo ancora cercando di capire quello che è accaduto in quelle ore”.

Una prima svolta in tal senso potrebbe verificarsi martedì 12 ottobre, quando è in programma l’autopsia sul corpo della giovane, che potrebbe aiutare a chiarire le dinamiche della tragedia, peraltro materializzatasi a seguito di una serata trascorsa in compagnia con alcuni amici, raggiunti in pizzeria da Dora Lagreca e dal suo ragazzo. Poi, al rientro a casa, qualcosa ha generato un diverbio tra i due: agli inquirenti, adesso, il compito di chiarire tale, fondamentale aspetto.



