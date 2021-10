Dora Lagreca, oggi i funerali/ Spunta un suo audio: “Io e Antonio litighiamo spesso”

Si svolgono oggi, giovedì 14 ottobre 2021, i funerali di Dora Lagreca, la ragazza di soli 30 anni morta dopo una caduta dal balcone della mansarda nella quale risiedeva a Potenza. Il feretro della giovane è arrivato ieri sera a casa della famiglia, alle 20, per un ultimo saluto alla famiglia ad Arenabianca, frazione appartenente al Comune di Montesano sulla Marcellana. Tante le persone presenti all’esterno della chiesa, con gli amici più cari della vittima che hanno affisso uno striscione con su scritto un messaggio veramente commovente: “Mandaci una cartolina e una ridente foto di te”. Tutti, infatti, ricordano Dora come una persona solare, allegra, piena di vita, armata di soluzione di fronte a qualsiasi problema.

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, è stato trasmesso un messaggio vocale della ragazza, nel quale afferma: “Io e Antonio (Capasso, il fidanzato, ndr) in quest’ultimo mese e mezzo stiamo litigando. Anche prima litigavamo, ma poi cedevamo di più. Lui mi dice brutte parole, io mi sono rotta. Adesso l’ultima parola deve essere la mia e ci scontriamo. Non so neanche io perché ci scontriamo, non c’era un tradimento, non è che ci siamo traditi. Poi lui ha pubblicato una canzone e ha scritto piccolissimo ‘pensami’ con il girasole. Dopo stanotte che mi hai trattato a pesce in faccia e sei stato tutta la notte a divertirti devo pensare io a te?”.

DORA LAGRECA, OGGI I FUNERALI: IL FIDANZATO ANTONIO CAPASSO VISITATO IN OSPEDALE

Intanto, il compagno di Dora Lagreca, Antonio Capasso, è stato visitato nelle scorse ore in ospedale, per vedere se sul suo corpo fossero presenti lividi, graffi o segni comunque riconducibili a una colluttazione con la sua dolce metà. Stando a quanto riferito da “Storie Italiane”, non è stata rinvenuta alcuna indicazione in tal senso, ma, proprio perché in questo momento non è possibile sbilanciarsi in troppe ipotesi, ricordiamo che l’accusa nei confronti di Capasso è quella di “istigazione al suicidio”.

I Ris, nel contempo, hanno analizzato il balcone della mansarda dal quale è precipitata Dora e hanno staccato una parte del parapetto di alluminio per analizzarla. Pare, infatti, che la giovane si sarebbe aggrappata prima di cadere nel vuoto.



