Dpcm cambia, oggi cabina di regia/ Misure Cts: zona rossa weekend, no lockdown e…

Dopo tre giorni di attesa dovrebbe riunirsi oggi la cabina di regia anti-Covid a Palazzo Chigi (con Draghi, il sottosegretario Garofoli, il commissario Figliuolo, i Ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Bonetti) per valutare se e come cambiare il Dpcm da poco approvato (il 6 marzo, ndr). Con il diffondersi delle varianti e la crescita dell’incidenza dei contagi sulla popolazione, il Comitato Tecnico Scientifico ieri ha tracciato la linea con le ipotesi di chiusura ulteriore che potrebbero entrare in vigore già questo weekend e fino almeno a dopo Pasqua.

Zone rosse più rigide (in “stile” Codogno), zone gialle “rafforzate” con movimenti limitati (e chiusure negozi nel fine settimana), weekend con l’intero Paese in zona rossa come avvenuto durante le vacanze di Natale e possibile anticipo del coprifuoco (la misura però meno probabile al momento).

COSA SUCCEDE NEI WEEKEND

Questo e altro viene consigliato dal Cts, escludendo però la “carta” del lockdown generalizzato che, tanto dal Governo Draghi quanto dalla maggioranza del Comitato Tecnico Scientifico, viene valutato come non spendibile e addirittura dannoso. Altro punto all’ordine del giorno per la cabina di regia sarà il decidere se accogliere o meno il diktat del Cts sull’incidenza dei casi: con il superamento della soglia di 250 contagi su 100mila abitanti scatterebbe automatica la zona rossa, oltre alla chiusura delle scuole (già previsto come criterio nell’ultimo Dpcm).

Resta infine la decisione più importante e anche più complicata: lockdown generale no, ma zona rossa nei weekend è un’ipotesi concreta. Draghi e l’ala più aperturista accetteranno ciò o valuteranno una più mitigata “zona arancione” che impedisca di uscire dal proprio Comune ma che consenta comunque la circolazione libera delle persone dalle 5 alle 22? Ciò che sembra invece certo è che per bar-ristoranti non rimarranno aperti se non per l’asporto tutti i sabati e le domeniche fino a Pasquetta.

NUOVA STRETTA IN ARRIVO: SILERI “NO LOCKDOWN GENERALE”

«Un lockdown nazionale sarebbe punitivo. Non ho dati, ma sono favorevole a intervenire dove la situazione è a rischio, non dove non c’è aumento di contagi. No a interventi in modo generico, ma in modo chirurgico», spiega Matteo Salvini leader della Lega, trovandosi concorde alle posizioni del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che oggi ad Agorà ha sostenuto la necessità di limitare il contagio ma senza chiudere il Paese, «Sicuramente è necessario rafforzare le restrizioni in alcune aree del Paese dove le varianti di Sars-CoV-2 circolano di più e dove vi è pressione sui reparti ospedalieri», ma di contro «non significa che sia necessario chiudere tutta l’Italia con un lockdown generalizzato».

A quale strategia dunque pensa il Governo per ovviare a questa situazione? Per il vice di Speranza serve subito «ampliare la vaccinazione con la prima dose e valutare sicuramente misure più restrittive dove servono, creando delle zone rosse chirurgiche in base all’andamento dei contagi. Abbiamo dei parametri, abbiamo il sistema dei colori che funziona». No chiusure indistinte contro le persone, sì al rafforzamento di controlli affinché non ci siano assembramenti: per Sileri non si può chiudere come a Natale, «lì hai 15 giorni circa di festività, hai lo shopping, hai le persone che escono. In questo momento non è così». Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si dice del tutto contrario «all’ipotesi di una chiusura generalizzata, che non gioverebbe né al contenimento della pandemia né a un Paese ridotto ormai allo stremo», mentre per il Governatore dell’Emilia Romagna, nonché presidente Conferenza Regioni, Stefano Bonaccini «il nostro impegno deve essere quello di passare rapidamente dalle restrizioni a tappeto alle vaccinazioni a tappeto».

