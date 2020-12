Dpcm Natale, ok spostamenti tra Comuni?/ Conte apre a deroghe: le ipotesi

L’uscita delle ultime Faq del Governo aggiornate a ieri sui divieti del Dpcm Natale sembrava essere la pietra tombale ai tentativi di deroghe alle regole sugli spostamenti incardinati dal Governo nell’ultimo Decreto “cornice” sul Natale: oggi però, secondo fonti parlamentari dell’Ansa, qualcosa sembra cambiare con il Premier Conte che potrebbe essere aperto ad eventuali modifiche nelle regole stringenti per le festività. «Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale», spiegano le fonti governative. Al momento il Dpcm Natale prevede il divieto di uscire dal proprio Comune nei giorni 25-26 dicembre e 1 gennaio 2021, ma la riflessione di Conte sarebbe sotto valutazione dopo le forti spinte di Regioni, sindaci e anche buona parte della maggioranza (l’area ex renziana del Pd e Italia Viva). Sulle modalità di queste potenziali modifiche ancora non sono certe: si va da possibili modifiche al Decreto legge del 2 dicembre scorso (in sede di conversione in Parlamento) a aggiornamento ulteriore delle Faq, con un’interpretazione “estensiva” delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni.

SPOSTAMENTI TRA COMUNI: LA “TELA” DI PD E ITALIA VIVA

Ancora ieri in Senato i capogruppo di Pd e Italia Viva – Andrea Marcucci e Davide Faraone – sarebbero tornati alla carica con il Presidente del Consiglio per chiedere modifiche alle norme del Dpcm Natale in merito allo spostamenti dei cittadini tra i Comuni. L’Adnkronos riporta di uno scontro molto acceso tra i due politici e i Ministri Speranza e D’Incà, del tutto contrari invece a concedere deroghe sul Natale vista la situazione epidemiologica. Sempre l’Adn riporta della possibile prossima riunione con i capidelegazione del Governo al rientro di Conte dal Consiglio Europeo (oggi e domani a Bruxelles): «il presidente del Consiglio avrebbe chiamato i capi delegazione per confrontarsi rapidamente con loro sull’ipotesi di aprire una riflessione sul tema, trovandoli concordi a un nuovo momento di discussione su una delle norme che ha suscitato maggior dibattito». Alle agenzie è stato lo stesso Marcucci a riportare delle necessità di intervenire per cambiare quelle regole sugli spostamenti: «Spero ancora di riuscire a modificare il decreto del Governo per allargare il raggio degli spostamenti di chi vive nei piccoli Comuni, durante le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio. L’Italia non è fatta solo di grandi città. Lunedì spero che la maggioranza abbia una proposta concreta da sottoporre al Governo, durante la capigruppo in Senato».



