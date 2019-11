Dresda proclama “stato d’emergenza nazismo”/ “Sempre più violenze da estrema destra”

Dresda, approvata risoluzione per proclamare lo “stato di emergenza nazismo”: il capoluogo della Sassonia – dove cresce sempre più l’Afd – ha deciso di adottare contromisure per prevenire il ritorno di fiamma dell’ideologia di ultradestra nato dal movimento di Adolf Hitler. La delibera ha ricevuto il via libera della maggioranza del Consiglio, anche se la Cdu di Angela Merkel ha deciso di votare no: secondo il Partito cristianodemocratico si tratta di un atto unicamente simbolico. I voti favorevoli arrivano da Verdi, Linke, Spd e Fdp. Secondo quanto si legge nella risoluzione, si registrano con frequenza sempre maggiore «idee e azioni antidemocratiche, antipluraliste, misantrope e di estrema destra, compresa la violenza». La delibera si pone l’obiettivo di rafforzare la cultura democratica e di offrire una migliore protezione alle minoranze, finite nel mirino della violenza nazista.

DRESDA, PROCLAMATO "STATO DI EMERGENZA NAZISTA"

Max Aschenbach, consigliere di Die Partei, ha affermato che «Dresda ha un problema di nazismo e bisogna assolutamente fare qualcosa per contrastarlo». La principale preoccupazione è legata al movimento PEGIDA, dichiaratamente anti-Islam e xenofobo che organizza regolari raduni in città. Considerato vicino al partito Alternativa per la Germania e al Partito Nazionaldemocratico di Germania, PEGIDA ha spesso manifestato contro le polemiche migratorie attuate dai governi europei, giudicate eccessivamente permissive e pericolose per la sicurezza. Per questo motivo, il consiglio comunale ha deciso di concentrare la sua azione «sulle cause e sulle conseguenze dell’antisemitismo, del razzismo e dell’ideologia di estrema destra», cercando di rafforzare «la fiducia nelle istituzioni democratiche e l’apprezzamento della diversità e della solidarietà tra i cittadini».

