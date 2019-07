Droga in club gay: c’era Pm vestito da volpe/ Milano, lui si difende: “Non c’entro”

Droga in club gay, pm finisce in Questura: magistrato sorpreso dalla Polizia a Milano durante un blitz nei locali a caccia di sostanze stupefacenti. Una vicenda dai contorni particolari, come riporta Il Giornale: le forze dell’ordine hanno fatto tappa nel locale dedicato agli omosessuali e hanno trovato droga, motivo per cui è iniziato il rituale di richiesta di documenti, identificazioni e via di seguito. E tra questi è spuntato anche un magistrato della Procura di Milano, che ha chiesto estrema discrezione per quanto accaduto: presente nel club gay in qualità di privato cittadino, il pm si è visto chiedere i documenti ed è stato quindi identificato all’interno del locale e riconosciuto.

DROGA IN CLUB GAY, IDENTIFICATO MAGISTRATO DELLA PROCURA DI MILANO

E Il Giornale riporta un altro particolare decisamente particolare: il pubblico ministero indossava una sorta di camuffamento carnevalesco peloso, da volpe, con due code. Il costume che indossava poteva suscitare più di un commento ilare e di una chiacchiera e proprio per questo motivo ha chiesto estrema discrezione. Da sottolineare il fatto che il magistrato della Procura di Milano «del tutto estraneo al consumo di stupefacenti e nulla ha a che vedere con le ragioni per cui al club, al termine dei controlli, è stata sospesa la licenza», precisa Paola Fucilieri. Un episodio che sta facendo il giro dei social, soprattutto per ciò che concerne il bizzarro travestimento scelto dal pubblico ministero…

