Droghe leggere, l’Olanda vieta 100 sostanze/ Misura contro il narcotraffico dilagante

I Paesi Bassi vietano cento precursori, sostanze chimiche utilizzate lecitamente in parecchi processi industriali e farmaceutici ma utilizzate anche per confezionare e spacciare droghe di sintesi e semi-sintesi, destinate spesso al mercato internazionale. Come sottolinea Avvenire, il problema è noto alle Nazioni Unite già dal 1988, quando venne diramata la regolamentazione globale approvata l’anno seguente. Il ministro della Giustizia Dilan Yesilgöz-Zegerius ha affidato nel 2022, appena assunto il ruolo il compito di indagare a fondo sulla criminalità organizzata a una apposita commissione.

Tunisia, slitta l’accordo sui migranti con l’Ue/ Negoziato ancora aperto con il Fmi

Il gruppo di esperti del Ministero della giustizia, in collaborazione con il Fiod, ente di ricercatori nel campo dell’evasione fiscale, con la Dogana, l’Istituto forense (Nfi) e altre istituzioni, hanno fatto emergere un quadro di narcotrafficanti, nel quale il riciclaggio la fa da padrona, con vendite di appartamenti di lusso a magnati moscoviti in incognito e avvertimenti nei confronti di persone che “intralciano” le attività criminali. Da un’inchiesta dell’emittente Nos condotta ad Amsterdam e zone limitrofe, è emerso che nel 2021 il consumo di una sostanza chiamata “nicotina snus” tra i giovani in età scolare è salito al 6%. Tra i vari effetti collaterali di queste droghe leggere ci sono nausea, tachicardia, pressione alta, tossicodipendenza, danni al sistema nervoso.

Nigeria, milioni di persone in miseria/ Inflazione record, governo taglia i sussidi: è caos

Cresce il consumo di droghe

La legge di “tolleranza” sugli spinelli non è riuscita a raggiungere lo scopo prefissato ossia quella di contenere il loro uso, evitando il passaggio a droghe più pesanti. La risposta, come evidenza Avvenire, è negativa. Secondo recenti dati dell’Istituto nazionale di statistica, nell’ultimo anno l’utilizzo della cannabis è cresciuto: ne fa uso il 23,6% della popolazione. Allo stesso modo però è cresciuto anche l’utilizzo dell’ecstasy (3,9%), con una percentuale del 43,9% fra ragazzi e adulti dai 16 e i 35 anni. Anche il commercio del composto chimico Mdma è cresciuto negli ultimi anni in Olanda, tra gli ultimi Paesi a inserirlo nella lista delle droghe chimiche illecite.

"Putin è vicino alla fine"/ Steel (ex spia): "Fuori prima delle elezioni USA 2024"

In Olanda, il numero di morti per droghe pesanti è nettamente inferiore a quello di altri Paesi, Italia compresa. Si producono infatti sostanze stupefacenti più “sicure”, eppure Rotterdam resta un porto di passaggio per la droga pesante, in entrata e in uscita. Sono state sequestrate centinaia di tonnellate di cocaina e i profitti investiti in immobili e in altre attività illegali. Come sottolinea Avvenire, i narcotrafficanti si sono impossessati di un mercato strutturato e difficile da sgominare. E allora, nonostante il premier Mark Rutte parli di “valori di collaborazione, fratellanza e solidarietà”, il Paese resta distante dall’Europa sul tema delle droghe leggere, nonostante il divieto degli ultimi giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA