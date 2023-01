DRONI DELL’IRAN/ I pezzi Made in China (e Usa) che servono per attaccare Israele

Difficile negare che i contrasti tra Israele e Iran hanno subito una escalation. Dal 2021, le due nazioni continuano a impegnarsi in azioni offensive senza tregua. Lo scorso maggio, Teheran ha ritenuto Tel-Aviv responsabile della distruzione di una base militare che ospitava più di un centinaio di droni. In risposta, l’esercito israeliano ha denunciato il lancio di due droni iraniani inviati dall’Iraq. I due eserciti non nascondono più i loro obiettivi, come afferma il generale iraniano Kiomars Heidari: “Stiamo sviluppando un drone a lunga distanza appositamente progettato per attaccare le città israeliane“.

BENEDETTO XVI/ Le esequie del papa-teologo interrogano di nuovo i politici del mondo

Ben lontano dal Queen Bee, il drone iraniano è una vera arma di guerra. Utilizzato recentemente dai russi nel conflitto con l’Ucraina, lo Shahed-136 si è distinto per le sue prodezze tecnologiche avanzate. Senza pilota, con un raggio di azione di 2000 km e una velocità fino a 180 km/h, il drone è raramente individuato dai radar antiaerei. Prodotto dall’Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company o Hesa, è simile a un’ala delta (a forma di triangolo) che misura 3,5 metri di lunghezza con un’apertura alare di 2,50 metri, per un peso di circa 200 chilogrammi. I droni possono essere lanciati da un camion.

Isis, "esercito" di bambini in campi profughi Siria/ "Prime vittime radicalizzazione"

Tuttavia, questi vantaggi tecnologici non sono sconosciuti all’Occidente. La metà dei componenti è prodotta da aziende con sede negli Stati Uniti, in Giappone e in Israele. Nonostante l’embargo contro l’Iran, il Paese del Medio Oriente riesce a procurarsi i pezzi attraverso le società di schermo cinesi. Sono più di 200 componenti stranieri che assemblano i droni iraniani, tra cui due terzi statunitensi e un terzo giapponese. Molti pezzi non sono soggetti a controlli all’esportazione e sono accessibili semplicemente su Internet, evidenziando l’idea che la guerra tecnologica sia anche commerciale. Le società internazionali non sono ancora in grado di tracciare le loro catene di produzione verso l’esportazione.

Più morti cardiache dopo pandemia Covid/ Pazienti riluttanti ad andare in ospedale

Allo stesso tempo, la Cina è accusata di trasmettere agli iraniani copie di tecnologie occidentali in modo che possano ispirarsi e cercare di riprodurre alcuni elementi del missile suicida.

Dopo l’esame dei detriti dello Shahed-136, il motore del drone sembra essere basato sul design del motore dell’aereo tedesco Limbach L550 progettato da Limbach Flugmotoren GmbH & Co.KG. Il motore, un pezzo comunemente utilizzato nell’aviazione civile, è prodotto da una società cinese con sede a Pechino, Beijing MicroPilot Flight Control Systems dal 2012. La società madre tedesca ha aperto una filiale cinese per produrre la serie di motori L550. Tuttavia, nessuno sa se Limbach abbia venduto il design L550 alla Cina o se la società asiatica sia ancora sotto licenza tedesca. Anche se la rivendita dei motori all’Iran rimane imprecisa, i droni sembrano avere la stessa accuratezza di progettazione delle parti cinesi offerte sul mercato pubblico.

Il principale vantaggio dei droni kamikaze per questo Paese del Medio Oriente è il loro basso costo (a partire da 20mila dollari l’unità) che facilita la produzione di massa. A differenza dei missili da crociera russi a più di 2 milioni di dollari l’unità. Il drone sconvolge così le classiche tattiche operative militari.

La loro reputazione ambigua si è costruita sul fronte ucraino, dopo una serie di attacchi di successo per i russi. Il modello Shahed-136 ha attirato immediatamente l’attenzione quando è stato osservato nel cielo ucraino. La Russia, usandoli, ha rivelato di non accontentarsi più dei propri sistemi tecnologici per colpire infrastrutture critiche. Mosca li ha rinominati “Geran-2” illustrando il sostegno militare di Teheran a Mosca e viceversa. Il numero di questi droni consegnati alle forze russe è stimato tra 500 e 600 a settimana, secondo le stime statunitensi. In risposta, Zelensky ha chiesto a Tel-Aviv di contrastare queste offensive unendosi al campo di battaglia europeo, ma lo stato del Vicino Oriente ha rifiutato questa richiesta per paura di possibili rappresaglie russe.

La tecnologia iraniana continua a progredire, illustrata dalla presentazione dell’ultimo drone The Fotros. Con una portata di 2000 chilometri e un’autonomia fino a 30 ore, può trasportare diversi missili. Non dimentichiamoci che gli israeliani dispongono di una delle migliori difese aeree al mondo.

In conclusione l’Iran, basandosi su un metodo di produzione a basso costo in stile cinese, cerca di aggirare la sua incapacità di sviluppare armamenti tecnologicamente equivalenti ai prodotti occidentali. Sembrerebbe quindi che l’Iran si stia gradualmente posizionando come un esportatore di droni, aggirando in questo modo la battaglia tecnologica che i Paesi occidentali stanno combattendo.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA