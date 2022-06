Drusilla Foer, chi è l’alter ego di Gianluca Gori?/ Dalla morte del marito al perché si chiama così

Chi è davvero Drusilla Foer? Dietro le sue vesti c’è Gianluca Gori

Volto sempre più amato della TV italiana, Drusilla Foer ha inizialmente scatenato una grande curiosità. In molti si sono chiesti se l’attrice e conduttrice fosse davvero una donna o se in realtà fosse un uomo, una domanda alla quale lei stessa ha risposto, spiegando che dietro il volto di Drusilla c’è in realtà Gianluca Gori. Questo il vero nome di quello che nasce come un fotografo ma che, ad oggi, è noto in tutta Italia nelle sue vesti femminili.

Drusilla Foer, L'almanacco del giorno dopo/ "Spero di essere all'altezza"

La sua dualità ha presto affascinato il pubblico italiano, che l’ha probabilmente conosciuta in tutte le sue qualità durante l’ultimo Festival Di Sanremo, al fianco di Amadeus. Ma com’è nata l’idea di diventare Drusilla? L’attrice lo ha raccontato nel corso di alcune interviste rilasciate qualche anno fa.

Drusilla e l'Almanacco del Giorno Dopo/ Diretta Rai 2 streaming: oggi al debutto...

Drusilla Foer è sposata? Due mariti e una morte

“Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al Tirreno, come ricorda Fanpage. Il nome, in particolare, l’avrebbe scelto dopo una notte di amore sfrenato in America, a bordo di un battello chiamato Drusilla, ha raccontato a Libero nel 2017.

Nella vita di Drusilla Foer non è mancato l’amore. L’alter ego di Gianluca Gori ha infatti rivelato di essere stata sposata con un uomo, “un texano orrendo, che poi ho tradito”, ha raccontato in un’intervista a Libero Quotidiano nel 2017. In è convolata a nozze con Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che è morto qualche tempo dopo. Ad oggi nella vita di Drusilla Foer non c’è un altro uomo. La conduttrice e attrice, dunque, è vedova.

Drusilla Foer e l'Almanacco/ "Mi manca ogni tanto la sregolatezza dei miei errori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA