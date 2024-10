La storia d’amore tra Drusilla e il marito Hans de Foer

La vita privata e sentimentale di Drusilla Foer è ruotata per diverso tempo attorno al marito Hans de Foer. Un uomo che il celebre personaggio televisivo non ha mai dimenticato e che non smette di ricordare e menzionare nella varie interviste ai media. In un passaggio di qualche tempo fa a Verissimo, Drusilla ha raccontato qualcosa in più sul primo magico incontro con Hans de Foer, rispolverando i ricordi: “Ci siamo conosciuti a incontrati New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo molto bello”, ha detto.

Drusilla Foer: chi è l'ex marito Hans de Foer/ "Il matrimonio è durato poco, ci siamo conosciuti a New York"

“Le nozze invece sono durate poco. Abbiamo fatto il rodaggio Bruxelles, dove lui viveva e lavorava, poi è scomparso”. Dopo Hans è dunque arrivato un nuovo amore nella vita di Drusilla? Se lo chiedono molti, ma questo al momento non è dato saperlo, anche se la Foer a volte appare un po’ troppo sibillina nelle sue dichiarazioni.

Drusilla Foer, confessione choc: "Stavo per lasciarci le penne"/ Come sta dopo la polmonite?

Drusilla Foer, per chi batte il suo cuore dopo Hans de Foer?

“Dopo un amore potente in tarda età fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto”, ha detto sicura Drusilla. “Ma se c’è un corteggiamento con garbo scatta l’occhiolino, ho conosciuto un signore e abbiamo condiviso questa assenza dei proprio amati”, ha continuato ancora la Foer.

Parlando di amore e dell’importanza di avere al fianco una persona speciale, Drusilla ha poi ribadito ancora una volta un concetto a lei molto caro, legato alla parte maschile e femminile che regnerebbe dentro ognuno di noi. “Sarebbe bello far pace, per le donne con la propria parte maschile, e per gli uomini con la propria parte femminile”, le sue parole.

Drusilla Foer, come sta?/ Ricoverata per una polmonite bilaterale: “Mi sto curando, ci vediamo presto!”