Drusilla Foer in gara a Sanremo 2024?/ “Se avessi un pezzo bello mi proporrei”

Drusilla Foer torna a Sanremo 2024 come concorrente? Le sue parole

Drusilla Foer, alias Gianluca Gori, è stata indubbiamente la punta di diamante tra le co-conduttrice del Festival di Sanremo. Il suo monologo è stato uno dei più apprezzati e ascoltati della kermesse.

Ai microfoni del Corriere della Sera, l’artista ha svelato di non escludere un ritorno a Sanremo il prossimo anno ma in qualità di concorrente: “Se avessi un pezzo bello mi propongo, la canzone è fondamentale. Quel monologo non credo avrebbe avuto lo stesso impatto in un altro momento. Faccio poca tv, ho avuto mille proposte per fare l’opinionista ma preferisco esserci quando posso dire o presentare qualcosa che abbia senso“. Drusilla Foer si è poi lasciata andare a un discorso sulla coscienza odierna: “Oggi mi pare necessario fare i conti con la propria coscienza, che non è un luogo di certezze, ma una stanza piena d’aria. Sono una persona che si è sempre esposta, è il grande privilegio degli artisti, credo sia importante assumersi la responsabilità di quello che si dice, si fa o non si fa. Sul web tutti possono dire tutto senza metterci la faccia come se la democrazia fosse alzarsi e dire la prima cosa che viene in mente. Viviamo un periodo regressivo dal punto di vista culturale, i diritti sono messi a dura prova. Io non mi sottraggo e non temo la disapprovazione”.

Drusilla Foer e il sodalizio con Asia Argento: “Ci siamo divertite come matte”

Drusilla Foer ha stretto un sodalizio musicale con Asia Argento, il loro nuovo singolo Io ne voglio ancora sta per diventare il tormentone dell’estate 2023. L’artista, ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato cosa pensa dell’attrice: “Mi piacciono le persone che si espongono e Asia è un personaggio forse poco tranquillizzante come me. ”

E ancora: “Ho lavorato con una signora educatissima, sensibilissima, professionalissima, ci siamo divertite come matte.” L’ex co-conduttrice di Sanremo ha poi parlato dell’album in uscita a ottobre: “Avrà una tonalità autoriale, inediti di firme importanti, Pacifico, Donaggio. Esprime molte sfumature musicali.“

