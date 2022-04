Drusilla Gucci gelosa di Chiofalo e Annaclara/ “Troppo contatto fisico, non mi piace”

Mentre Francesco Chiofalo continua la sua avventura a La Pupa e il Secchione show, la sua fidanzata Drusilla Gucci lo segue da casa, attenta ad ogni sua mossa. A quanto pare, però, nonostante il comportamento impeccabile del pupo, Drusilla non è immune da gelosie. Lo ammette a Pomeriggio 5 dove nella puntata del 6 aprile ha rivelato che alcune scene viste ultimamente in villa e in puntata l’hanno toccata.

“La gelosia ha iniziato a bussare alla mia porta!”, ha annunciato in studio. Spiegando poi che “La gelosia è un sentimento irrazionale, non è che lui abbia fatto qualcosa di male però tutto questo contatto fisico…” Ad infastidirla alcuni abbracci di Francesco con la sua secchiona, Annaclara Hellwig.

Drusilla Gucci gelosa di Francesco Chiofalo: “Troppo contatto fisico a La Pupa e il Secchione Show”

Non che tra i due ci sia qualcosa di malizioso, eppure Drusilla si dice comunque infastidita. “Quando ha festeggiato con la secchione per la suite saltando sul letto… Poi ho visto che l’hanno spogliato e se non lo spogliavano era meglio! A me dà noia il contatto fisico tra lui e Annaclara.” ha insomma precisato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Un problema che Barbara D’Urso potrebbe far presente a Chiofalo nel corso della prossima puntata de La Pupa e il Secchione show.

