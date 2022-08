Drusilla Gucci ‘punisce’ Chiofalo: “Niente sess* se non cambi”/ Lui rilancia: “Allora vieni a vivere da me”

Drusilla Gucci, niente sess* con Chiofalo: lui replica all’ultimatum e rilancia

“Al momento voglio mettere un blocco ai nostri contatti intimi fino a che non vedrò da parte tua qualche passo in avanti”. Così Drusilla Gucci, in una lettera rivolta al fidanzato Francesco Chiofalo e pubblicata tra le pagine di DiPiù, annunciava pochi giorni fa il suo ultimatum. “Niente sesso finché non cambi” fa sapere l’erede della dinastia Gucci che, nel numero del settimanale in edicola questa settimana, ha però ricevuto la replica di Francesco.

Chiofalo non accetta la sua decisione sulla loro sfera intima ma si dice pronto a cambiare e a migliorare quei difetti che lei gli lamenta. Il tutto però a patto che anche lei scenda a compromessi e decida finalmente di lasciare Firenze e la sua famiglia per trasferirsi a Roma da lui.

Francesco Chiofalo inizia facendo notare che l’astinenza imposta da Drusilla Gucci non è una punizione solo per lui ma “una mancanza per entrambi”. Quindi lancia la sua proposta: “io sono pronto a rimediare alle mie piccole o grandi mancanze, ma a te faccio una proposta, utile per conoscersi in modo completo, anche dal punto di vista spirituale come dici tu: vieni a vivere qui a Roma, con me”.

L’ex pupo si dice dunque ben disposto a migliorarsi ma desidera farlo anche con la sua fidanzata al fianco, smettendo di vedersi “come i fidanzatini nel weekend”, costretti ad incastrare treni, impegni e orari. Si dice anche pronto a soddisfare il suo desiderio di vederlo impegnato nella lettura, cosa che sin da piccolo ha sempre evitato anche a causa di alcuni problemi legati alla sua famiglia. Come risponderà Drusilla? Accetterà la proposta del suo fidanzato?

