Dua Lipa compie 27 anni/ Look trasgressivo con i cristalli sui capezzoli

Dua Lipa compie 27 anni: il look da star tra cristalli e zeppe oversize

Dua Lipa, pop star internazionale, compie 27 anni; per l’occasione non poteva che sfoggiare un look che rimarrebbe impresso a chiunque confermandosi regina della moda. Non è certo la prima volta che la cantante si fa notare per i suoi abiti fuori le righe; lei che impone i dettami dalla moda dai suoi esordi musicali (7 anni fa con il singolo New Love), non poteva che festeggiare in grande stile.

E di stile si tratta il look sensuale e total white che la pop star ha sfoggiato per i suoi 27 anni, firmato Marc Jacobs: gonna lunga a vita alta, top di cristalli e zeppe bianche oversize. Non si può non notare, soprattutto con quel tocco glamour scintillante che risalta il seno e copre a mala pena i capezzoli. Ecco il post del look:

Dua Lipa: mega party per il suo compleanno immerso nel verde

Di stile ne ha da vendere Dua Lipa che, per i suoi 27 anni, ha festeggiato con i suoi amici in una fantastica location immersa nel verde. Il mega party della pop star è un inno allo stile e, non a caso, non sono mancati grandi firme della moda quali: la modella Vittoria Ceretti e lo stilista Giuliano Calza.

La festa è stata indimenticabile: brindisi, piscina, natura ma anche torta e accessori personalizzati con il suo nome. Di certo, un mega party organizzato in pieno stile Dua Lipa che sarà solo il primo di una lunga settimana di festeggiamenti. Ovviamente, l’artista ha documentato tutto sui social, dove ha ricevuto tantissimi like e auguri per questo altro grande traguardo. D’altronde rimane una star di levatura notevole, anche quando inciampa sul palco a un concerto… chi la ferma!

