Dua Lipa caduta al concerto di Milano/ Video, la star si rialza e torna a cantare

La caduta di Dua Lipa durante il concerto al Mediolanum Forum di Milano

Dua Lipa è stata protagonista di una brutta caduta, nel corso di uno due suoi due concerti milanesi. La star internazionale, infatti, mercoledì 25 e giovedì 26 maggio ha emozionato tutti i suoi fan italiani, esibendosi live in un doppio appuntamento sul palcoscenico del Mediolanum Forum di Milano. La cantante pop, che ha conquistato le classifiche degli ultimi anni con i suoi successi musicali, è stata protagonista di un vero e proprio show, in cui la sua voce è stata accompagnata da alcune coreografie. A esibirsi sul palco, insieme a Dua Lipa, un gruppo di ballerini, che hanno impreziosito lo spettacolo.

La cantante, però, è stata protagonista di una brutta disavventura, mentre si esibiva sull’ambito palco milanese. Infatti, Dua Lipa è caduta rovinosamente a terra. La star internazionale stava cantando la hit di successo “Be the One“, muovendosi insieme ai ballerini. Dua Lipa ha perso l’equilibro ed è caduta a terra. Subito in suo soccorso è arrivato uno dei danzatori, che l’ha prontamente aiutata ad alzarsi. La star internazionale ha subito ripreso a cantare e a seguire la coreografia.

La reazione dei fan di Dua Lipa alla sua caduta durante la performance milanese

Dua Lipa è caduta a terra, mentre si esibiva sul palco del Mediolanum Forum di Milano. La cantante, aiutata da un ballerino, ha subito ripreso a cantare. Una prontezza di spirito che è stata apprezzata dai fan presenti al concerto che hanno incitato la star con delle urla e degli applausi. I due concerti milanesi fanno parte del tour intercontinentale di Dua Lipa: “Future Nostalgia“. La serie di esibizioni live era stata già programmata nel 2020, ma, in seguito, rinviata a causa della pandemia dovuta al Covid-19. La tappa milanese era stata precedentemente prevista per il 30 aprile e poi rinviata diverse volte e sdoppiata in due diversi concerti.

La cantante, sul suo account Instagram si era detta dispiaciuta di questi rinvii: “È con il cuore pesante che rinvierò il mio prossimo tour europeo… Abbiamo continuato a monitorare questa situazione senza precedenti e mutevole, ed è diventato chiaro che non è possibile andare avanti con il tour… Non vedo l’ora di riunirmi a tutti voi e festeggiare presto!“.

She got up in a sec @DUALIPA pic.twitter.com/nJuojeDdwY — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) May 26, 2022













