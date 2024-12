Dua Lipa e Callum Turner presto sposi? Stando a un’indiscrezione riportata dal noto portale britannico The Sun, sembrerebbe proprio che la popstar convolerà preso a nozze con l’attore della saga di “Animali Fantastici”, con il quale fa coppia fissa da meno di un anno. A quanto pare, la proposta di matrimonio sarebbe arrivata proprio durante le vacanze natalizie, coronando in modo perfetto un anno pieno di successi per la cantante. Sebbene i due siano estremamente riservati, i fan hanno iniziato ad indagare sulla coppia, scoprendo un particolare che lascia pensare che la notizia lanciata da The Sun sia effettivamente veritiera.

Pochi giorni fa, Dua ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post per raccontare le sue feste natalizie a casa e, proprio nella prima foto del carosello, è stato inevitabile notare un dettaglio fondamentale: un anello scintillante proprio sull’anulare della mano sinistra della popstar, assente negli altri scatti. Per il momento, la cantante e Callum Turner non hanno confermato il gossip, mantenendo un rigoroso silenzio. Sempre stando a quanto riportato da The Sun, però, i due sarebbero al settimo cielo, così come i loro amici e familiari.

Dua Lipa e Callum Turner presto sposi: la loro storia d’amore e la proposta di matrimonio dell’attore

Dopo una serie di storie complicate con Isaac Carew, Roman Gavras e Anwar Hadid, lo scorso anno Dua Lipa ha ritrovato l’amore tra le braccia di Callum Turner. La cantante e l’attore sono stati beccati per la prima volta insieme a gennaio del 2024 durante l’afterparty della premiere di “Master of the Air”. Da allora, sono stati avvisati in atteggiamenti affettuosi più volte, mantenendo sempre una certa riservatezza. A luglio del 2024, sono finalmente usciti allo scoperto, con la popstar che ha condiviso una loro foto su Instagram, in cui si trovavano al Glastonbury Festival.

Callum si è dimostrato un grande partner per Dua e, adesso, pare che i due siano pronti per fare un grande passo e salire all’altare. Secondo quanto svelato da fonti vicine alla coppia a The Sun, l’attore è un grande supporto per Dua e, insieme, formano una coppia sana e meravigliosa. Per questo, le famiglie di entrambi sarebbero felicissimi per la proposta di matrimonio e le future nozze. “È stato un Natale fantastico per loro”, si legge sul portale britannico, che ha anche anticipato che la coppia festeggerà l’arrivo del nuovo anno insieme. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Callum Turner ha veramente chiesto a Dua Lipa di sposarlo.