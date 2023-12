Dua Lipa e Romain Gavras si sono lasciati/ “Lei è una maniaca del lavoro”: rumors sui motivi

Dua Lipa e Romain Gavras si sono lasciati, rumors incessanti: “La popstar è tornata single”

Dua Lipa e Romain Gavras si sono separati. Il gossip sta impazzando in queste ore tra siti e sociale. La storia d’amore tra la popstar ed il regista, nata ufficialmente pochi mesi fa, sarebbe già giunta al capolinea a riportare gli ultimi rumors è Vanity Fair non solo la fine della relazione tra i due ma anche i presunti motivi. Secondo fonti vicine alla coppia che hanno preferito rimanere anonimi pare che alla base della rottura ci sia l’agenda pienissima di Dua Lipa.

Nel dettaglio, infatti, su Vanity Fair viene riportata questa indiscrezione sulla fine della relazione tra Dua Lipa e Romain Gavras: “Si sono separati dopo un’estate d’amore. Lei ha i paraocchi quando si tratta della sua carriera e la coppia ha concluso la relazione prima che i rapporti si inasprissero». E poi ancora si legge: “Romain considera Dua una maniaca del lavoro ma lei non ha intenzione di rallentare per niente e per nessuno” Insomma l’artista 28enne è tornata single perché ha preferito concentrare tutte le sua energie sulla sua strabiliante carriera.

Dua Lipa e Romain Gavras, amore già al capolinea dopo poco mesi?

Dua Lipa e Romain Gavras si sono detti addio dopo neanche un anno di relazioni. La storia d’amore tra la popstar ed il regista è iniziata nei primi mesi del 2023 quando i due erano stati visti lasciare insieme l’after party dei BAFTA. Successivamente hanno acceso il gossip ad un evento al Saint Laurent durante la Paris Fashion Week presentandosi mano nella mano ed alla fine la loro storia d’amore era stata ufficializzata a maggio scorso sul Red Carpet del Festival di Cannes. Nonostante la differenza di età (più di 15 anni) il legame tra la popstar e il regista sembrava già solido e forte e invece si è concluso nel giro di pochi mesi

Le indiscrezioni lanciate da una fonte anonima vicina alla coppia rivelando che alla base della rottura tra Dua Lipa e Romain Gavras c’è il troppo lavoro dell’artista. Dua Lipa, che ha cambiato il colore di capelli passando al rosso dopo anni di nero corvino, sta lavorando ad un nuovo attesissimo album di cui al momento si sa molto poco. Poi sarà impegnata anche al cinema, sarà nel cast del film Argylle con protagonista Henry Cavill che uscirà a febbraio 2024 e nel frattempo si gode il successo del suo ultimo singolo “Houdini”.











