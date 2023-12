Due persone investite da un treno a Mantova/ Vittime sono due coniugi 50enni: ipotesi suicidio

Due persone sono morte nella tarda serata di ieri in quel di Curtatone, comune della provincia di Mantova. Entrambi 50enni sono stati travolti da un treno che proveniva da Milano e che era diretto a Mantova. Come si legge su La Gazzetta di Montava, il macchinista avrebbe pensato inizialmente ad un animali, ma in seguito è emersa la macabra scoperta: due cadaveri, due persone morte falciate dal convoglio. Al momento sono ancora sconosciute le cause ma l’ipotesi maggiormente accreditata è quella del gesto volontario, quindi di un duplice suicidio.

Le due vittime erano residenti del mantovano e a quanto sembra erano legati da un vincolo affettivo, molto probabilmente marito e moglie. L’episodio è avvenuto attorno alle ore 22:00 di ieri, lunedì 11 dicembre 2023, non troppo distante da un passaggio a livello in via dei Toscani in quel di Curtatone. Il treno, in quel tratto, stava viaggiando a velocità elevate, attorno ai 130 chilometri all’ora, e una volta sentiti i due colpi il macchinista ha frenato il treno, bloccatosi poco dopo il passaggio a livello, non troppo distante dalla località di Quattro Venti.

DUE PERSONE INVESTITE DA UN TRENO A MANTOVA: MACCHINISTA SOTTO CHOC

Il capotreno a quel punto è sceso con una torcia elettrica ed ha ripercorso a ritroso i binari nella speranza di capire cosa fosse accaduto e cosa avesse colpito. A quel punto si è accorto del macabro ritrovamento attraverso delle tracce di sangue, anche se visto il buio non era chiaro capire di cosa si trattasse.

Nel contempo è stata avvisata la Polfer, la polizia ferroviaria, nonché i vigili del fuoco. Una volta giunte le autorità sul luogo segnalato, tramite le torce, hanno scoperto io due cadaveri tra le sterpaglie. Il conducente del treno, ovviamente, era sotto choc una volta appresa la notizia, e sul posto è arrivata anche un’ambulanza di Porto Emergenza per prendersi cura dello stesso, visto che per i due 50enni non vi era purtroppo nulla da fare.

