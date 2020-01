Due struzzi per le strade di Venezia/ Video, i proprietari vengono multati e….

Incredibile per le strade di Venezia dove sono stati visti due struzzi passeggiare in completa libertà. Protagonisti di questa storia sono due uomini di nazionalità slovena, gestori di un circo che in questi giorni si trova proprio nella provincia lagunare. Turisti e cittadini hanno segnalato l’accaduto col video che è diventato rapidamente virale sui social network. La polizia municipale ha così multato i due uomini portandoli, insieme ai bipedi, sul primo treno che si muoveva dalla stazione di Santa Lucia. Sembra un film, ma è la paradossale realtà che ha scosso gli abitanti di Venezia tra calli e ponti. Clicca qui per il video diventato virale.

Due struzzi per le strade di Venezia: Dromaius novaehollandiae

I due struzzi visti per le strade di Venezia sono due Dromaius novaehollandiae, chiamati in gergo emù o struzzi australiani. Possono raggiungere addirittura il metro e novanta di altezza e può pesare fino a 55 kg. Questa specie di uccello appartiene alla famiglia dei Dromaidi. La sua alimentazione non è molto varia infatti di solito si ciba di vegetali e piccoli animali. Il suo habitat naturale è ovviamente l’Australia, ma si può trovare anche in Tasmania. Nel tempo è stato introdotto nell’Isola di Kangaroo e nell’Isola Maria. Sono diverse inoltre le sottospecie di questo emù.

