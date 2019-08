DUE TURISTI MORTI MENTRE FACEVANO CANYONING/ Valchiavenna, cos’è il “torrentismo”

Tragedia in Val Bodengo, nel territorio di Gordona, in provincia di Sondrio, dove due turisti sono morti mentre facevano canyoning. Le vittime, secondo quanto riferito dall’ANSA, stavano facendo praticando in montagna lo sport acquatico che consiste nella discesa di gole strette. Qualcosa però per i due turisti è andato storto, dal momento che hanno trovato la morte in un torrente fatto di strette anse e gole profonde che solca la vallata alpina all’imbocco della Valchiavenna. Da quanto appreso finora a dare l’allarme nel disperato tentativo di salvare i due turisti sarebbero stati gli altri compagni di comitiva: le vittime non erano infatti da sole ma facevano parte di una spedizione composta da 6 o 7 persone. Per loro però non c’è stato nulla da fare: ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul luogo della disgrazia si stanno portando le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) e i militari del Sagf della Guardia di Finanza. Come riportato da “Il Corriere della Sera”, i corpi senza vita dei due turisti morti mentre facevano canyoning saranno trasportati alla Camera mortuaria dell’ospedale di Chiavenna, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Sondrio. Ma in cosa consiste di preciso il canyoning? Come spiegato da “La Repubblica”, si tratta di un’attività nota anche come “torrentismo”: teoricamente uno sport estivo avventuroso ma adatto a tutti che permette di scivolare e tuffarsi nelle grandi e profonde pozze che caratterizzano i torrenti della Valchiavenna, come il “Boggia” in Val Bodengo, che si caratterizzano per la presenza di strette gole inserite nella roccia in profondità e di scivoli naturali, scavati e levigati dalla forza dell’acqua, angoli selvaggi e di grande bellezza naturalistica.

