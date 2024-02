DUETTO LA SAD E DONATELLA RETTORE, COVER LAMETTE/ “È un urlo generazionale” (Sanremo 2024)

“Questa serata cover una delle più belle di sempre” scrive un utente del web commentando l’esibizione dei La Sad insieme a Rettore sulle note di ‘Lamette’. Un brano rock reso ancora più forte da sonorità incisive, forti. Ma la scelta di questo brano per la serata delle cover a Sanremo 2024 nasce da una necessità, una risposta ad un appello.

“Stasera siamo i dottori che curano il cuore di tutti i bimbi e le bimbe Sad. Tantissime persone ci scrivono ogni giorno per raccontarci il loro disagio e il loro autolesionismo, un altro argomento tabù di questa società. Lamette è un urlo generazionale che ne ha parlato molto prima di noi. Non parlarne, come abbiamo detto, è un suicidio.” è il messaggio dei La Sad su Instagram. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La Sad e Donatella Rettore, duetto con “Lamette” al Festival di Sanremo 2024

Un grande duetto quello in arrivo tra La Sad e Donatella Rettore tra i protagonisti della serata dei duetti del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Lamette“. Nella puntata di venerdì 9 febbraio 2024, per intenderci quella delle cover, il trio formato da Theø, Plant e Fiks condividerà il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con l’iconica Donatella Rettore sulle note di “Lamette”, brano portato al grandissimo successo dalla cantante pop rock veneta e pubblicato in formato 45 giri nel 1982, su etichetta Ariston. Un duetto che si preannuncia ruggente e graffiante con la band che dalle pagine del Secolo XIX ha dichiarato: “saremo portavoce di tutti coloro che soffrono, che passano momenti difficili, che si sentono diversi nella società. Portiamo a galla argomenti che a volte sono oscurati come la depressione e le dipendenze. Sono temi che esistono e che vanno affrontati. Ci sono persone che ci scrivono dicendo che stiamo salvando loro la vita, ma la verità è che tutto questo sta salvando la vita anche a noi”.

Per La Sad si tratta del debutto sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Il trio formato da Theø, Plant e Fiks, nato nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, ha rivelato di apprezzare tra tutti i big in gara i tre tenori de Il Volo: “sì, ci siamo conosciuti e ci piacciono, magari qualcuno ci scambierà per loro”.

La Sad e Donatella Rettore al Festival di Sanremo 2024: grande attesa per il duetto rock

Il duetto La Sad e Donatella Rettore si preannuncia uno dei più attesi nella notte delle cover al Festival di Sanremo 2024. La regina del pop rock anni ’70 ha deciso di accompagnare il trio punk formato da Theø, Plant e Fiks sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Un duetto che si preannuncia esplosivo sulle note di uno dei brani più famosi della Rettore. Per La Sad la presenza al Festival di Sanremo è davvero una grandissima occasione e sicuramente saranno tra le sorprese di questa 74esima edizione. ”

“Raccontiamo le storie di oggi, quella della nostra generazione – ha dichiarato il trio parlando della propria musica – viviamo in un mondo in cui essere se stessi non è affatto facile, ci sono tante cose che non funzionano. Molta della depressione dei ragazzi d’oggi è colpa dei social che mostrano un mondo che non è reale, in cui si prova a essere ciò che non si è”.











