Donatella Rettore, duetto a Sanremo 2024 con La Sad?/ Spunta un indizio social

Donatella Rettore al Festival di Sanremo 2024

Donatella Rettore parteciperà al Festival di Sanremo 2024? La cantante non è fra i Big in gara, non fa parte del cast di artisti che si esibiranno sulla Costa Crociera né su quello del Palco Suzuki allestito in Piazza Colombo i cui nomi sono stati già annunciati da Amadeus. Tuttavia, durante l’ultima puntata di Domanica In, si è lasciata andare ad uno spoiler nel corso di una chiacchierata con Mara Venier.

«Non è detto che tu Mara non mi veda a Sanremo 2024», le parole della Rettore. In quel veste, dunque, l’artista parteciperà al quinto Festival di Amadeus se non fa parte dei big, del cast della Costa Crociere e del Palco Suzuki? La verità potrebbe arrivare dai social come svela Biccy.

Donatella Rettore al Teatro Ariston per la serata delle cover?

Come nei Festival precedenti, anche nell’edizione 2024 ci sarà la serata delle cover con gli artisti in gara che, sul palco del Teatro Ariston, si esibiranno in compagnia di un ospite. La Rettore potrebbe così essere la protagonista della serata delle cover accompagnando uno dei big in gara.

Come riferisce Biccy, infatti, la Rettore ha da poco cominciato a seguire su Instagram La Sad, il gruppo formato da Theø, Plant e Fiks. Dopo il ritorno sul palco dell’Ariston come artista in gara insieme a Ditonellapiaga, La Rettore tornerà per il duetto con La Sad?











