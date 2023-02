Duetto Paola & Chiara con Merk & Kremont, cover/ Medley dei grandi successi (Sanremo 2023)

DUETTO PAOLA & CHIARA, MEDLEY NELLA SERATA COVER: ECCO CHI HANNO SCELTO

C’è grande voglia di vedere all’opera Paola & Chiara in questo Festival di Sanremo 2023, specialmente questa sera, venerdì 10 febbraio, nella puntata duetti, con le due cantanti che tornano in pista con i più grandi successi della loro carriera. Nella serata dedicata alle cover, quindi, le due artiste optano per un medley dei loro brani più iconici. E per l’occasione vedremo il duetto Paola & Chiara e Merk & Kremont, duo italiano di disc jockey formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona, entrambi originari di Milano.

Un’accoppiata interessante, considerando che Paola & Chiara si affiancano ad un duo che, non molto tempo fa, era stato incluso nella classifica annuale “Top 100 DJ” stilata dalla rivista DJ Magazine, posizionandosi al novantaquattresimo posto. Insomma gli ingredienti per assistere ad uno spettacolo unico ci sono davvero tutti, non resta che attendere l’esibizione. Cresce l’attesa all’Ariston, Paola & Chiara sono pronte…

Paola & Chiara vogliono lasciare il pubblico di Sanremo a bocca aperta. Nella serata dedicata alle cover e ai duetti, le due cantanti si esibiscono al fianco di Federico Mercuri e Giordano Cremona, ovvero Merk & Kremont, due disc jockey di grande livello e caratura. La sensazione è che ci sarà da ballare sul palco ed è proprio con questo approccio che Paola & Chiara vogliono coinvolgere gli spettatori all’Ariston e il pubblico a casa. Per la coppia si tratta della quarta partecipazione al Festival di Sanremo: ricordiamo che il debutto avvenne tra le Nuove Proposte nel 1997, dove ottennero la vittoria ed un grande successo con l’iconica canzone “Amici come prima”.

L’anno seguente il celebre conduttore Mike Bongiorno le richiamò tra i big con “Per te” che si classificò al sedicesimo posto, mentre nel 2005 ritornarono nell’edizione condotta da Paolo Bonolis con “A modo mio”, senza però raggiungere la finale. In questa edizione le abbiamo viste all’opera con Furore, ma ora l’attenzione è tutta rivolta al duetto con Merk & Kremont. Tra i tanti brani scelti dalle concorrenti ci si attende soprattutto Amici come prima, canzone con cui – come dicevamo – si erano imposte a Sanremo nel 1997. Riusciranno a ripetersi?











