Duetto Sethu e Bnkr44, cover “Charlie fa il surf”/ “Saremo di grande impatto” (Sanremo 2023)

SETHU, “CHARLIE FA IL SURF” DEI BAUSTELLE NELLA SERATA COVER: AL FESTIVAL DI SANREMO IN COPPIA CON BNKR44

Tutto pronto al teatro di Ariston di Sanremo, dove stanno per accendersi i riflettori sulla serata dedicata ai duetti e alle cover. Sethu, giovane concorrente di questa edizione del Festival di Sanremo 2023, non vede l’ora di mettersi alla prova con i bnkr44, coi quali ha collaborato per la cover di “Charlie fa il surf” dei Baustelle. Un brano che incuriosisce parecchio, almeno quanto la creatività che può scaturire da un’accoppiata del genere. “E’ stato bello collaborare con loro, tra di noi c’è chimica. Sono stato anche ospite da loro ad Empoli, non siamo insieme solo per fare il duetto a Sanremo. Sarà molto divertente”, ha promesso Sethu, nome d’arte di Marco De Lauri, in una intervista rilasciata al sito recensiamomusica.com.

Così si è spiegata da sola la scelta di condividere il palco dell’Ariston con i Bnkr44, uno dei fenomeni più freschi ed esplosivi del momento. Bnkr44 è infatti il variegato progetto artistico nato dalla collaborazione di sette ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, capaci di macinare ben 35 milioni di stream.

SETHU INSIEME A BNKR44 AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: GRANDE ATTESA AL TEATRO ARISTON PER IL DUETTO

“Non sono conosciutissimo, non verrò ascoltato con le orecchie ‘drizzate’ dal pubblico al primo ascolto e, anche per questo, credo che emergerà il sound per prima cosa. Poi, negli ascolti successivi, avranno spazio anche le sfumature più personali del testo”, ha raccontato Sethu a proposito della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Ma ciò che intriga più di ogni altra cosa, in vista della serata cover e dei duetti, è l’esibizione con Bnkr44 con la canzone “Charlie fa surf” dei Baustelle.

Una scelta di cui Sethu non sembra pentirsi assolutamente. Anzi, a tal proposito, il giovane concorrente in gara al Festival di Sanremo 2023 ha promesso un’esibizione spettacolare e di grande impatto: “Dico solo questo: ci sarà casino (ride, ndr) perché faremo un’esibizione movimentata, d’impatto”, le sue parole. Promesse e premesse elettrizzanti, non resta dunque che attendere l’esibizione…











