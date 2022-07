Dusan Vlahovic, ex fidanzato di Mariasole Pollio/ Perchè si sono lasciati?

Dusan Vlahovic e Mariasole Pollio: la fine di un amore

Dusan Vlahovic è l’ex fidanzato di Mariasole Pollio nonchè calciatore serbo, attaccante della Juventus e della nazionale serba. Dopo una breve storia d’amore i due si sono lasciati infiammando i social e le pagine di gossip. L’attaccante della Juventus è tornato single per poco, ma a far clamore è stato il motivo che ha spinto la ex coppia a dirsi addio. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi che ha rivelato che l’attaccante avrebbe lasciato l’attrice ed influencer una volta siglato il contratto con la Juventus. “Ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra” – ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Una notizia che ha fatto discutere, in particolare i fan della giovanissima stella nata sui social e poi approdata in televisione.

Mariasole Polli/ Dal film "Se son rose" di Leonardo Pieraccioni al Battiti Live

Il calciatore, ex attaccante della Fiorentina, avrebbe interrotto la storia d’amore con Mariasole per trasferirsi a Torino dove è entrato nella squadra della Juventus. “Ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra” – riportava il giornale di gossip.

Dusan Vlahovic e Mariasole Pollio: l’amore finito per la Juve?

La storia d’amore tra Dusan Vlahovic e Mariasole Pollio ha tenuto banco sui settimanali di gossip per diverso tempo. Eppure i due piccioncini sono stati molto attenti a non far trapelare più di tanto proprio per evitare il clamore mediatico. “Vlahovic e Mariasole non hanno mai ufficializzato la loro liaison ma qualche tempo fa su Instagram si sono scambiati dei cuori che non sono passati inosservati” riferiva TuttoSport. Sta di fatto che la loro storia è diventata di dominio pubblico, ma a far discutere è il motivo che li avrebbe portati alla fine.

Mariasole Pollio e Duran Vlahovic flirt finito?/ Il bomber pensa solo alla Juventus

Mariasole e Vlahovic si sarebbero lasciati per il trasferimento del calciatore serbo alla Juventus? E’ davvero così? Oppure c’entrano Daddy di Amici e la ex Miss Italia Carolina Stramare? Loro due, infatti, sono i flirt affibbiati alla ex coppia una volta terminata la loro relazione.

LEGGI ANCHE:

Deddy e Mariasole Pollio si sono lasciati?/ Insieme sui social per non dare nell'occhio

© RIPRODUZIONE RISERVATA