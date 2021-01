Dustin Diamond ha il cancro?/ Screech di Bayside School ricoverato in ospedale

Dustin Diamond è diventato famoso interpretando Screech nella serie televisiva “Bayside School” (titolo originale: “Saved by the Bell“), dal 1989 al 1993. Nei giorni scorsi l’attore, classe 1977, è stato ricoverato in ospedale in Florida. Secondo quanto riportato da TMZ, Dustin starebbe lottando contro un cancro. Il sito americano rivela che l’attore, durante il fine settimana, si è lamentato a causa di dolori in diverse parti del corpo e per un malessere generale. I primi test sembrano indicare la presenza di un tumore, ma i medici stanno aspettando la biopsia per confermare la diagnosi. Il portavoce dell’attore ha confermato a Today la situazione delicata: “È una cosa seria, ma non sappiamo ancora quanto seria. Sta facendo dei test. Non si sente bene. Speriamo in una pronta guarigione”.

Dustin Diamond, Screech di “Bayide School”, in ospedale

Dopo il successo delle quattro stagioni di “Bayside School”, Dustin Diamond è tornato a interpretare Samuel “Screech” Powers, il miglior amico di Zack Morris, nei film “Bayside School – Avventura hawaiana” e “Bayside School – Matrimonio a Las Vegas”, e nei due spin-off “Bayside School – Un anno dopo” e “Bayside School – la nuova classe”. Diamond, invece, non è presente nel revival “Saved by the Bell”, trasmesso da novembre 2020 su Peacock, nonostante avesse espresso il desiderio di comparire nel nuovo progetto: “Ero una delle persone presenti in ogni puntata. Ero letteralmente in ogni episodio. Di tutti i membri del cast, ero quello più presente. E ora non è più così. Non appaio nel nuovo progetto. E come si può realizzare Bayside School senza Screech? Giusto? Sembra un’opportunità persa“, ha detto in una recente intervista come riporta MoviePlayer. L’attore aveva anche ipotizzato la vita di Screech nel presente: “Secondo me ora sta affrontando i problemi legati all’essere un genitore, i suoi figli e scoprire che ora ha a che fare con un piccolo Screech“.



