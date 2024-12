Federica Petagna non è più una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, è stata infatti eliminata durante la 17esima puntata del reality andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia era nato subito il triangolo amoroso dopo l’ingresso di Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. L’ex gieffina ha affrontato momenti di crisi e confusione, si è anche lasciata andare ad un bacio molto passionale con l’ex fidanzata ma è poi tornata sui suoi passi ribadendo che la loro storia d’amore è finita.

Al Grande Fratello Federica Petagna dopo aver fatto chiarezza nei suoi sentimenti si è riconciliata con Stefano Tediosi. Sono in molti a pensare che non avendo creato altre dinamiche ha iniziato ad annoiare i telespettatori dopo che il triangolo amoroso si è risolto ed è per questo che sarebbe stata eliminata. Stando ai rumors lei non avrebbe reagito affatto bene dopo che è uscita dal reality, era convinta che sarebbe rimasta nella casa per continuare il suo percorso.

Dopo il Grande Fratello Federica Petagna prende le distanze da due fidanzate di Temptation Island, chi sono

Nei giorni scorsi Deianira Marzano si è lasciata sfuggire alcune indiscrezioni su Federica Petagna, tante sono infatti le segnalazioni che ha ricevuto su di lei. A detta sua l’ex gieffina dopo l’eliminazione era furiosa perché non riesce a sopportare il fatto che lei sia uscita dalla casa mentre il percorso di Alfonso D’Apice sta continuando nonostante sia entrato grazie a lei. L’esperta di gossip ha fatto poi sapere che la prima cosa che ha fatto quando le hanno ridato il suo telefono è stata quella di togliere il segui su Instagram a due fidanzate di Temptation Island.

Federica Petagna le reputava sue amiche dopo il reality dei sentimenti, ma ha chiuso ogni rapporto con loro. Di chi si tratta? Di Millie Moi e Titty Scialò. Il motivo? A quanto pare non ha gradito il modo in cui si sono comportate mentre lei era al Grande Fratello. Ad infastidirla maggiormente è stata la vicenda di Antonio Fico, il cugino di Titty. Lui e l’ex gieffina si sono frequentati dopo Temptation Island ma lei aveva tenuto il flirt segreto, il ragazzo durante il confronto nella casa più spiata d’Italia ha detto la sua verità sul flirt, una versione confermata anche da Milly su Instagram.