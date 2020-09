Dwayne Johnson, The Rock, ha avuto il Coronavirus/ “Positive moglie e figlie..”

Brutte notizie arrivano da oltreoceano dove Dwayne Johnson, The Rock, ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. Con un video annuncio choc sui social, il famoso attore ha rivelato di essere alle prese con un momento sconvolgente e drammatico non solo perché il virus lo ha colpito ma, soprattutto, perché ha fatto lo stesso anche con la moglie e i suoi bambini. In un lungo video che ha postato sui social proprio nelle scorse ore, l’attore tra i più pagati di Hollywood, ha citato la moglie Lauren Hashian e le figlie Jasmine e Tiana spiegando che al momento la situazione dovrebbe essere sotto controllo e che potrebbero essere guariti o in via di guarigione: “Posso dirvi che questa è stata una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo dovuto affrontare sia come famiglia che per me personalmente. Ho attraversato momenti difficili in passato, ma essere questo è diverso che superare brutte ferite, essere sfrattato o al verde, cosa che mi è capitata più di una volta“.

Dwayne Johnson, The Rock ha avuto il Coronavirus, anche moglie e figlie positive ai tamponi

Il video ha fatto in poche ore il giro del mondo soprattutto grazie ai milioni di fan che affollano ogni giorno i suoi profili social, gli stessi che hanno mostrato tutto il loro sostegno a Dwayne Johnson e alla sua famiglia in questo momento. Nel video l’attore spiega che il responso positivo ai tamponi è stato “come un calcio nello stomaco” ma ha spiegato anche che adesso l’incubo è ormai finito ma sono stati attimi tremendi soprattutto pensando alla salute delle sue bambine e della moglie: “Per fortuna adesso siamo dall’altra parte e non siamo più contagiosi. Grazie a Dio, siamo sani… Mi sconcerta che alcune persone là fuori, inclusi alcuni politici, prenderanno questa idea di indossare mascherine come parte di un programma politico. Non ha niente a che fare con la politica. Indossa la tua mascherina. È un dato di fatto. Ed è la cosa giusta da fare”.



