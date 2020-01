Rocky Johnson è morto/ Addio a padre Dwayne Johnson “The Rock”, star del wrestling

Rocky Johnson è morto: il padre della star Dwayne Johnson, noto agli appassionati di wrestling come “The Rock”, si è spento all’età di 75 anni. A dare notizia della sua scomparsa è stato il portale World Wide Wrestling. Proprio lui aveva contagiato il figlio con la sua passione per il wrestling. La sua carriera da lottatore – Rocky Johnson era noto al grande pubblico come “Soulman” – aveva rappresentato una sorta di volano per quella del figlio. I suoi insegnamenti, gli allenamenti fin da ragazzino, avevano contribuito a forgiare il mito di The Rock, una delle superstar più amate degli ultimi anni nel mondo del wrestling. Che il loro rapporto fosse molto solido lo si può evincere da un dettaglio: il primo ruolo tv di Dwayne Johnson, una carriera divisa tra il ring e il set, fu nella sitcom «That ’70s Show» dove interpretava proprio una versione giovane di suo padre.

ROCKY JOHNSON E’ MORTO

Nato nel 1944 ad Amherst, in Canada, Rocky Johnson mosse i primi passi sui ring che contano nella federazione nota come National Wrestling Alliance (NWA). La consacrazione arrivò più tardi, quando Rocky Johnson venne reclutato dalla World Wrestling Federation (WWF), all’epoca la più importante federazione di wrestling statunitense. La sua esperienza sul ring, negli anni Ottanta, è legata soprattutto al tandem con Tony Atlas, con cui formava i Soul Patrol: insieme vinsero il titolo WWF Tag Team Championship, entrando nella storia come la prima coppia di lottatori appartenenti ad una minoranza etnica a conquistare questa cintura. Dwayne Johnson, figlio di Rocky Johnson e dalla moglie Ata Maivia, a sua volta figlia di un altro famoso wrestler, il samoano Peter Maivia, all’inizio della carriera decise di chiamarsi Rocky Maivia, successivamente cambiato in The Rock, proprio in onore del padre e del nonno. Qui sotto un video in cui un giovane The Rock osserva il papà sul ring.





