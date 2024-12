DYBALA VIA DALLA ROMA? CALCIOMERCATO, BUSSA IL GALATASARAY

Paulo Dybala via dalla Roma? Parlavamo giusto ieri di come il calciomercato giallorosso potrebbe vivere una grande rivoluzione anche in gennaio, la sconfitta maturata a Como ha creato grande malcontento in seno alla dirigenza e i Friedkin sarebbero propensi a una sorta di porta girevole tra cessioni e qualche nuovo acquisto. Non sarebbero risparmiati nemmeno i big, tra cui appunto Dybala: come riporta LaRoma24, il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk ha parlato espressamente di una possibile trattativa per la Joya rivelando di non starla trattando in prima persona né di avere un ruolo di supervisione, ma anche che “so che ci sono contatti”.

Ha chiuso affermando che tutti sognano di giocare in una squadra dai grandi obiettivi come i Leoni di Istanbul; del resto oggi della rosa del Galatasaray fanno oggi parte elementi di primo piano e anche con un passato importante nella nostra Serie A, basti citare Victor Osimhen (l’ultimo arrivato), Mauro Icardi e Dries Mertens. Dybala sarebbe solo l’ultimo della lista: la sua posizione nella Roma torna dunque nuovamente in bilico, c’è la possibilità concreta che davanti a un’offerta ritenuta adeguata l’argentino possa lasciare Trigoria già nel corso della sessione invernale di calciomercato, in merito a questo si aspettano eventuali aggiornamenti.

DYBALA-ROMA, TITOLI DI CODA?

Dybala via dalla Roma dunque, ma del resto sarebbe una storia che più o meno si ripete e, forse volendola leggere in questo modo, una soluzione che “ripari” a quanto accaduto in estate. Va infatti ricordato che Dybala era stato di fatto ceduto all’Al Qasdiah, in Arabia Saudita: la Roma aveva completato l’acquisto di Matias Soulé dalla Juventus e aveva fatto capire di voler puntare sul più giovane argentino, evidentemente ritenuto incompatibile con la Joya (entrambi trequartisti mancini che amano partire da destra). Poi però, non si è mai capito cosa ci fosse dietro, Dybala ha annunciato che sarebbe rimasto: dunque Daniele De Rossi, per primo, si è trovato nella situazione di dover gestire lui e Soulé, dando sempre meno minuti all’ex Juventus e Frosinone.

Dybala dal canto suo ha forse sentito il peso di questa situazione e il suo rendimento quest’anno non è mai decollato; adesso che i Friedkin pensano alla rivoluzione di calciomercato il suo nome può tornare in cima alla lista dei partenti, sulla possibilità Galatasaray ha parlato anche Claudio Ranieri che ha detto come lui sia sempre contento quando può mettere in campo la Joya in condizione, ma anche che “se Paulo ha altre priorità bisogna essere d’accordo in due”. Dichiarazioni che lascerebbero intendere che qualcosa ci sia davvero, staremo a vedere allora cosa succederà a breve…