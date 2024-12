CALCIOMERCATO ROMA NEWS: VERSO LA RIVOLUZIONE

Rivoluzione nel calciomercato Roma: sul Corriere dello Sport di oggi la sconfitta giallorossa contro il Como, che ha fatto arrivare la squadra a soli due punti sulla zona retrocessione, si legge di come la pazienza dei Friedkin sia ormai prossima allo zero e dunque ci sia la volontà, se non proprio la necessità, di fare un repulisti e ripartire. Attenzione: sono indiscrezioni di calciomercato che riguardano anche la sessione di gennaio, forse soprattutto quella, e toccano giocatori anche di primissimo piano all’interno della rosa. Ragionando su quelli “secondari”, chiamiamoli così, si fanno soprattutto i nomi di Nicola Zalewski (che di fatto aveva già rotto con l’ambiente) e Mario Hermoso che, arrivato a parametro zero in estate, vorrebbe già tornare in Spagna.

Calciomercato Roma News/ Pellegrini allontana i rumors, Allegri è in pole position (oggi 13 dicembre 2024)

Non solo: per Eldor Shomurodov l’avventura con la Roma sarebbe finita per consentire a Claudio Ranieri di accogliere un attaccante più funzionale, Tommaso Baldanzi è stato utilizzato poco e non vuole perdere tempo nel rimettersi in moto mentre per Enzo Le Fée si tratta di proteggere l’investimento di luglio, dunque il centrocampista francese potrebbe andare in prestito, rivalutarsi e poi essere venduto in estate. Fino a qui il calciomercato Roma contempla dunque nomi “scontati”, giocatori già ai margini del progetto o che comunque hanno visto davvero poco il campo; come detto però la rivoluzione in quanto tale tocca anche i titolarissimi, con un occhio al campo e un altro giustamente ai conti e al bilancio.

Calciomercato Roma News/ Niente da fare per Endrick, futuro incerto per Mats Hummels (oggi 21 novembre 2024)

L’ESODO DEI BIG

Per esempio il calciomercato Roma risolverà il nodo Paulo Dybala: tra poco scatterà il rinnovo automatico e la società non si può più permettere certe cifre, dunque si avvicina un addio a gennaio anche perché bisogna ricordare che di fatto l’argentino era già stato venduto in Arabia Saudita per puntare su Matias Soulé, il quale invece ha trovato poco spazio e adesso è lui stesso in discussione, pur se qui i 30 milioni spesi per acquistarlo dalla Juventus rappresentano un fattore che potrebbe portare alla conferma, anche per provare a capire se con un ruolo centrale in campo il giovane possa esplodere garantire un rendimento almeno simile a quello che aveva fatto vedere con il Frosinone.

Diretta/ Roma Lione donne (risultato finale 0-3): giallorosse in trance! (Champions League, 13 novembre 2024)

Ci sono poi giocatori come Leandro Paredes e Stephan El Shaarawy, ma soprattutto i tre capitani: attenzione perché sia Gianluca Mancini che Bryan Cristante e soprattutto Lorenzo Pellegrini sarebbero ai saluti, un po’ anche in maniera strutturale (Cristante) dopo tanto tempo passato alla Roma, un po’ per lo scarso rendimento che “punirebbe” maggiormente Pellegrini, Mancini di fatto il suo lo ha spesso garantito anche se in questo momento è fuori forma, per il centrocampista invece il discorso è sicuramente più ampio perché non c’è stato il cambio di passo, e le panchine cui lo ha destinato Ranieri sembrano parlare in questo senso. Si vedrà, ma il calciomercato di gennaio si avvicina e una decisione da parte della società verrà presa, vedremo in che direzione.