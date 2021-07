Dzeko lascia la Roma?/ Calciomercato, Inter e Juventus tornano a contenderselo!

CALCIOMERCATO, EDIN DZEKO LASCIA LA CAPITALE?

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da appena un giorno ma i nomi importanti non mancano e c’è infatti un calciatore importante che potrebbe salutare la Roma da qui alla fine di agosto. Stiamo parlando di Edin Dzeko, attaccante bosniaco il cui contratto con i capitolini scadrà al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giungo del 2022. Arrivato inizialmente in prestito dal Manchester City nel 2015, l’ex Wolfsburg ha totalizzato un bottino di 85 reti in 198 presenze con la maglia della Roma e nonostante i suoi 35 anni compiuti lo scorso marzo, continua a far gola a diversi club anche nel nostro campionato. Lo stipendio da 7,5 milioni di euro al momento grava pesantemente sulle finanze romaniste e la dirigenza non sarebbe affatto scontenta di lasciarlo partire così da risparmiare in funzione di altri operazioni per lavorare su altri nomi di rilievo come ad esempio Xhaka e Rui Patricio.

CALCIOMERCATO, INTER E JUVENTUS SUL BOSNIACO

Le squadre interessate ad accaparrarsi Edin Dzeko nel caso dovesse decidere di lasciare la Roma sono in particolare l’Inter e la Juventus, due club da lungo tempo sulle sue tracce. Il calciatore, insieme con il suo entourage, deve ancora discutere l’eventuale rinnovo del contratto con la dirigenza giallorossa e non è chiaro quale sia l’opinione di Mourinho sulla punta. I rumors parlano però della possibilità di girare Gianluca Frabotta dalla Juventus per convincere la Roma senza dover spendere sebbene l’obiettivo resti in ogni caso quello di monetizzare per reinvestire da questa cessione. All’estero intanto emerge pure l’opzione Besiktas, con i turchi più defilati rispetto alle italiane in corsa per lui.

