…e alla fine arriva Polly/ Video, su Italia 1 il film con Jennifer Aniston

…e alla fine arriva Polly andrà in onda oggi, 18 agosto, in prima serata su Italia 1. Si tratta di una pellicola romantica di produzione americana uscita nelle sale a stelle e strisce nel lontano 2004. Il film diretto da John Hamburg si poggia su un soggetto scritto dallo stesso direttore dei lavori, professionista scelto dalle case di produzione anche per sceneggiare il film. All’interno della pellicola il ruolo di attore principale è stato attribuito al bravo Ben Stiller, l’attore americano ha come spalla la bella Jennifer Aniston. La pellicola anche a causa della sua vetustà non è una prima televisiva.

…e alla fine arriva Polly, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di …e alla fine arriva Polly. Reuben è il classico americano di provincia, egli è un agente assicurativo ed ha una vita poco propensa alle soddisfazioni anche a causa del suo carattere metodico. L’uomo di fatto nel campo lavorativo è un esperto nel calcolare i rischi e questo suo modo di fare lo riporta nella vita privata. La sua esistenza è improntata a non fare passi falsi, cercando di ottimizzare la felicità ma allo stesso tempo non assumendosi l’onere di fare qualcosa fuori dal comune. Arrivato in età da matrimonio Reuben applica il suo metodo anche all’amore, egli per questo decide di sposare Lisa, presupponendo di ottenere il massimo dal rapporto affettivo. Lisa non è però dello stesso parere e immediatamente dopo le nozze si rende conto dell’errore fatto, il carattere molto più estroverso della donna e la ricerca di una felicità che l marito non può fornire, la porta a tradire il neo coniuge già in luna di miele con un sicuramente più attraente istruttore di sub. L’assicuratore vede i suoi sogni infrangersi e torna a casa distrutto nel morale. Il suo intento è di ricostruirsi una vita, ma rimane sempre il cinico calcolatore di un tempo incapace di assumersi rischi. Mentre cerca di dare una linea di condotta alla sua vita Reuben incontra una sua ex compagna di scuola, Polly (interpretata dalla bella Jennifer Aniston). La ragazza è all’antitesi dell’assicuratore, ella è un’eterna indecisa per nulla calcolatrice. I due a prima vista sembrano del tutto incompatibili, ma il cuore gioca scherzi impensabili e l’iniziale amicizia si trasforma in amore. Lo spettatore conosce cosi un nuovo Reuben, egli dal calcolatore qual era inizia a vedere la vita sotto una nuova luce, ci saranno sicuramente più rischi ma con essi arriveranno anche le soddisfazioni soprattutto a livello affettivo.

