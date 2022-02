È morta Monica Vitti/ Video, sala stampa Sanremo tributa con lungo applauso

La notizia della morte di Monica Vitti piomba come un fulmine a ciel sereno nella sala stampa del Festival di Sanremo 2022. Un triste annuncio che crea grande sgomento tra i giornalisti presenti al Casinò di Sanremo, dove parte un lunghissimo applauso spontaneo per l’omaggio all’attrice novantenne. Monica Vitti era da tempo malata e da pochi mesi aveva compiuto novant’anni. Se ne va un’icona del cinema italiano, assente ormai dalle scene da più di vent’anni, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello.

ALZHEIMER, MALATTIA DI MONICA VITTI/ Ricordi cancellati: 'prigioniera' fino alla fine

Monica Vitti, l’annuncio della sua scomparsa crea sgomento in sala stampa al Festival di Sanremo

Il saluto a Monica Vitti è immediato e spontaneo in sala stampa a Sanremo, a tratti commovente. L’applauso sembra interminabile e davvero sentito, d’altra parte parte si parla di una delle regine della commedia all’italiana, che al fianco di Alberto Sordi ha segnato un’epoca. Dagli anni duemila in avanti, la Vitti visse un lento ma inesorabile decadimento, causato dalla malattia che aveva reso estremamente difficile e precaria la sua quotidianità.

