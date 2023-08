E’ morto Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits/ Aveva 68 anni, la band in lutto: addio social del gruppo

Jack Sonni, morto all’età di sessantotto anni il chitarrista dei Dire Straits: l’annuncio social del gruppo rock britannico

E’ morto Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits. Il musicista aveva sessantotto e la sua scomparsa è stata annunciata dal gruppo rock britannico sulla piattaforma X, con un malinconico messaggio di addio. Non sono ancora chiari i motivi della morte di Jack Sonni, ma pare che da tempo avesse problemi di salute. Sono davvero tantissimi i messaggi dei fan e dei colleghi arrivati in queste ore al gruppo e anche quelli pubblicati dagli utenti sui social network, dove viene ricordata la brillante carriera del musicista.

Jack Sonni aveva partecipato al tour di “Brothers in Arms”, quinto album registrato tra il novembre del 1984 e il marzo del 1985. “Jack Sonni riposa in pace”, il messaggio pubblicato dai Dire Straits, con tanto di foto del collega e amico, che come dicevamo era alle prese con diversi problemi di salute da un po’ di tempo a questa parte.

Jack Sonni, l’incontro coi fratelli Knopfler e l’ingresso nei Dire Straits nel 1984, poi il successo con “Brothers in Arms”

Al momento, le cause della morte di Jack Sonni non sono note. Il musicista aveva conosciuto i fratelli Knopfler nel 1978, poi nel 1984 fu invitato ad nel gruppo, che poco dopo pubblicò “Brothers in Arms”, un album che arrivò a vendere più di 30 milioni di copie in tutto il mondo. La sua carriera musicale terminò alla fine degli anni ottanta, con la nascita delle sue due amate figlie.

Sul sito ufficiale del gruppo, non manca un messaggio di addio a Jack Sonni, che viene ricordato come “uno scrittore, musicista, padre e nonno”, una persona che “ha abbracciato la filosofia di vivere bene e vivere ora cercando di creare momenti memorabili con amici e familiari”.

