EA Sports FC 24, svelato il rating di Alessandro Del Piero/ Il Pinturicchio: “Solo 41 in difesa?!”

Stanno emergendo in queste ore i rating dei vari giocatori del videogioco di calcio EA Sports FC 24, il nuovo “Fifa” da quest’anno senza il nome della Federazione nel titolo per questioni di licenze. Fra gli ultimi giocatori svelati anche la leggenda Alessandro Del Piero, ma il punteggio assegnato al Pinturicchio, star indiscussa della Juventus e del calcio mondiale, ha fatto storcere un po’ il naso allo stesso calciatore.

Del Piero: "Ritorno alla Juventus? Il mio cuore è lì"/ "15 punti di penalizzazione…"

A mettere un po’ di dubbi all’ex bianconero è stato in particolare il rating che gli sviluppatori di Electronic Arts hanno assegnato alle capacità difensive dell’ex numero 10 della Vecchia Signora. Del Piero non viene considerato un buon difensore, avendo un punteggio di soli 41 punti nella fase difensiva; un numero un po’ scontato essendo lo stesso un attaccante, ma Del Piero, fra il serio e l’ironico, ha commentato: “Potrei anche parlare male del gioco a questo punto!”, per poi sottolineare che “forse avrebbero dovuto parlare con me prima di assegnarmi questo valore difensivo. Ma come, mi han fatto correre come un maiale per tutta la mia carriera per difendere e adesso mi date solo 41?”, così come riportato dal sito Everyeye.it.

Intercettazioni Juventus, Del Piero in società?/ "Agnelli ed Elkann ne discutono"

EA SPORTS FC 24, SVELATO IL RATING DI ALESSANDRO DEL PIERO ASSIEME A QUELLO DI MARCHISIO E DI TREZEGUET

Alessandro Del Piero ha presenziato in occasione dell’ultima cerimonia organizzata da Electronic Arts per il lancio appunto del suo simulatore calcistico, e l’ex Juventus era in bella compagnia, visto che vi erano anche i suoi ex colleghi e compagni di squadra David Trezeguet e Claudio Marchisio, con cui ha condiviso titoli, gol e numerose gioie sportive.

I punteggi overall delle carte FUT del trio di ex bianconeri hanno rispettato le attese e sono stati accolti in maniera benevola dai tre diretti interessati, ma c’è stato quel particolare voto difensivo che non è piaciuto a Del Piero. Ovviamente si scherza ma nel corso degli anni abbiamo potuto appurare quanto i giocatori ci tengano al rating che viene assegnato loro nel gioco di calcio a firma Electronic Arts, e di recente l’ultimo calciatore a mostrare rimostranze era stato l’ex Milan, Thiago Silva.

Eros Ramazzotti, appello ad Alex Del Piero: "Torna alla Juve!"/ "Sul palco insieme…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA