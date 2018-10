Alitalia, offerta da Ferrovie dello Stato/ Ultime notizie, socio privato: in lizza Delta, Lufthansa e EasyJet

Il salvataggio dell’Italia è pronto: il cda di Ferrovie dello Stato si riunirà domani e darà il via libera all’offerta per rilevare la compagnia di bandiera. Così decollerà l’alleanza inedita tra aerei e treni. Siamo in una fase cruciale: lo dimostra il fatto che Gianfranco Battisti, ad di Fs, ha accelerato nelle ultime ore sul dossier e chiesto il massimo sforzo al top management e dirigenti coinvolti. Le Ferrovie si metteranno alla guida di Alitalia rilevando tutto il capitale sociale che finirà in una newco. Nella lettera con l’offerta vincolante sarà specificato il percorso che il gruppo ferroviario intende seguire, oltre a condizioni “sospensive” chiare, una sorta di “paracadute”. L’ingresso in Alitalia, come riportato dal Messaggero, è condizionato dall’arrivo nell’azionariato di soci privati e di altri soggetti di natura pubblica. Un partner estero forte, come Delta, Lufthansa o EasyJet, e aziende nell’orbita statale, perché Fs non può reggere la competizione internazionale. E poi si parla di 1,5 miliardi per dare sprint ad Alitalia.

SOCIO PRIVATO: IN LIZZA DELTA, LUFTHANSA E EASYJET

In una fase successiva verrà coinvolta nella partita anche la Cdp, che il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha chiamato in causa per il rinnovo e l’ampliamento della flotta. Alitalia necessita infatti di nuovi aerei e rotte per rafforzarsi. C’è poi l’ipotesi di un coinvolgimento di Leonardo e Poste per rafforzare l’ancoraggio pubblico. Quindi la percentuale che andrebbe al vettore estero, secondo Il Messaggero, dovrebbe essere inferiore al 30 per cento. Il Mise spiega che ciò garantirà la guida tricolore. Difficilmente il 31 ottobre arriveranno le proposte di Delta e Lufthansa che non sono intenzionate a scoprire le carte. Lo faranno successivamente trattando direttamente con Ferrovie dello Stato, del resto ci sono stati contatti informali nelle ultime settimane. Ma già il fatto che eventuali esuberi verranno assorbiti da Fs costituisce un buon inizio per un’alleanza. Alla finestra anche EasyJet perché vuole crescere sul mercato, mentre le compagnie cinesi non sono interessate, a differenza di quanto emerso recentemente.